brouillard-3°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Une horrible chute s’est produite sur la Streif de Kitzbühel

Une horrible chute s’est produite sur la Streif de Kitzbühel

Le Français Ken Caillot a subi une terrible chute dès les premiers mètres de la Streif, mercredi à l’entraînement. Heureusement, il s’en est bien sorti.
23.01.2026, 09:2923.01.2026, 09:29
William Laing / t-online
Un article de
t-online

Le skieur français Ken Caillot est lourdement tombé mercredi lors du deuxième entraînement de la descente de Kitzbühel. La chute est survenue dès les premières secondes de course, au niveau de la mythique Mausefalle, le premier saut de la redoutable Streif.

Déséquilibré après la deuxième porte, Caillot a mis ses skis en travers et a été projeté à terre, rebondissant plusieurs fois sur la piste et perdant un ski en chemin. A l’amorce de la Mausefalle, il a ensuite été littéralement projeté dans les airs.

Le Français a finalement atterri très brutalement au bas du saut et est resté immobile un instant. Les secours sont rapidement intervenus pour le prendre en charge.

La chute de Ken Caillot en vidéo ⬇️

Vidéo: youtube

«Une petite étoile qui veille sur moi»

Quelques minutes plus tard, Ken Caillot a été évacué par hélicoptère. Il était cependant conscient. Bien qu’il ait parfois caché son visage dans ses mains, il semblait aller bien compte tenu des circonstances.

Traque, attouchements: les fans d'Odermatt vont trop loin

Le soir même, le skieur de Val d'Isère a rassuré ses fans. Sur son compte Instagram, il a annoncé n’avoir aucune fracture. «Je m’en sors incroyablement bien, avec juste un gros hématome au dos», a-t-il écrit, ajoutant: «J’ai une petite étoile qui veille sur moi».

Ken Caillot, 27 ans et aucun Top 30 en Coupe du monde, a donc eu une sacrée chance. Passé à l’extérieur des portes marquant le début du saut, il a frôlé les pisteurs présents sur le côté, et aurait très bien pu heurter à toute vitesse une protection placée à l’entrée de la Mausefalle. Les Dieux du ski étaient visiblement avec lui.

(t-online/roc)

Plus d'articles sur le sport
Le hockey suisse va perdre l'un de ses mythes
Le hockey suisse va perdre l'un de ses mythes
de Klaus Zaugg
Stan Wawrinka bat deux records mondiaux
Stan Wawrinka bat deux records mondiaux
de Yoann Graber
Les handballeurs suisses méritent plus de considération
Les handballeurs suisses méritent plus de considération
de Romuald Cachod
Le look excentrique de Dubé cache un avantage pour le HC Bienne
Le look excentrique de Dubé cache un avantage pour le HC Bienne
de Klaus Zaugg
Un nouvel accessoire fait le buzz dans le peloton
Un nouvel accessoire fait le buzz dans le peloton
de Julien Caloz
Voici les pucks top secret qui seront utilisés aux JO
Voici les pucks top secret qui seront utilisés aux JO
de Jan FLEMR
Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»
Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»
de Yoann Graber
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
de Romuald Cachod
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
de Margaux Habert
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
de Yoann Graber
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
de Jan Schultz
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
de Klaus Zaugg
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
de Robin Walz
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
de Ralf Meile
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
de Jakob Weber
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
de François Schmid-Bechtel
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
A l'Open d’Australie 2026, Naomi Osaka s’est déjà imposée comme l’un des phénomènes les plus discutés du tournoi, mais pour une raison un peu… différente de ses récentes performances sportives.
Pourquoi être basique quand on peut être… flawless? La Japonaise Naomi Osaka a transformé son entrée sur le court en véritable moment de mode viral, déclenchant un torrent de réactions sur les réseaux et dans la presse dès son premier match à Melbourne.
L’article