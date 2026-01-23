Une horrible chute s’est produite sur la Streif de Kitzbühel

Le Français Ken Caillot a subi une terrible chute dès les premiers mètres de la Streif, mercredi à l’entraînement. Heureusement, il s’en est bien sorti.

William Laing / t-online

Le skieur français Ken Caillot est lourdement tombé mercredi lors du deuxième entraînement de la descente de Kitzbühel. La chute est survenue dès les premières secondes de course, au niveau de la mythique Mausefalle, le premier saut de la redoutable Streif.

Déséquilibré après la deuxième porte, Caillot a mis ses skis en travers et a été projeté à terre, rebondissant plusieurs fois sur la piste et perdant un ski en chemin. A l’amorce de la Mausefalle, il a ensuite été littéralement projeté dans les airs.

Le Français a finalement atterri très brutalement au bas du saut et est resté immobile un instant. Les secours sont rapidement intervenus pour le prendre en charge.

La chute de Ken Caillot en vidéo ⬇️ Vidéo: youtube

«Une petite étoile qui veille sur moi»

Quelques minutes plus tard, Ken Caillot a été évacué par hélicoptère. Il était cependant conscient. Bien qu’il ait parfois caché son visage dans ses mains, il semblait aller bien compte tenu des circonstances.

Le soir même, le skieur de Val d'Isère a rassuré ses fans. Sur son compte Instagram, il a annoncé n’avoir aucune fracture. «Je m’en sors incroyablement bien, avec juste un gros hématome au dos», a-t-il écrit, ajoutant: «J’ai une petite étoile qui veille sur moi».

Ken Caillot, 27 ans et aucun Top 30 en Coupe du monde, a donc eu une sacrée chance. Passé à l’extérieur des portes marquant le début du saut, il a frôlé les pisteurs présents sur le côté, et aurait très bien pu heurter à toute vitesse une protection placée à l’entrée de la Mausefalle. Les Dieux du ski étaient visiblement avec lui.

(t-online/roc)