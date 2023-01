Les 10 meilleurs hockeyeurs de notre championnat sont...

Quels sont les joueurs les plus influents et attrayants de la National League depuis le début de la saison? Notre expert Klaus Zaugg les a désignés en toute subjectivité.

Les statistiques disent qui sont les meilleurs. Mais ce que les chiffres ne peuvent révéler, c'est l'histoire, l'influence, le rôle, le charisme d'un joueur. Disons-le autrement: il est impossible de quantifier l'importance d'un joueur pour son équipe, pour la ligue, pour notre hockey. Peu importe la pertinence des critères.

Mais nous avons tout de même essayé... Depuis le début de la saison, 33 gardiens, 137 défenseurs et 236 attaquants (soit un total de 406 joueurs) ont évolué en National League. Nous avons désigné les 10 plus importants et attrayants; tout en sachant que ce choix est par définition sujet à débat.

10 Marc Michaëlis



Attaquant, 27 ans, Langnau

Diminué par une blessure, il n'a jamais pu exprimer son talent au cours des trois dernières années. Mais les connaisseurs l'ont toujours tenu en plus haute estime que Dominik Kahun. Marc Michaëlis est un attaquant complet, rapide, sans faiblesse, avec une conscience défensive, dominateur dans les trois zones et extrêmement populaire au sein de son équipe. De loin le meilleur rapport qualité-prix de tous les joueurs étrangers de la ligue. Il sera difficile pour Langnau de le conserver.

9 TJ Brennan

Défenseur, 33 ans, Ajoie

Il n'y a jamais eu autant de défenseurs scandinaves de haut niveau sous nos latitudes. Mais c'est un Américain qui, jusqu'ici, a marqué le plus de buts depuis la ligne bleue. Dans l'équipe la plus faible de la ligue... TJ Brennan peut avoir des comportements défensifs étranges. Mais sa puissance de tir et sa qualité de passe font de lui (peut-être) le meilleur défenseur de la ligue en situation de supériorité numérique. Où seraient Berne ou Lugano avec TJ Brennan?

8 David Reinbacher

Défenseur, 18 ans, Kloten

La révélation de la saison. «Blueliner» audacieux, incroyablement cool pour son âge, il prend les bonnes décisions avec et sans la rondelle. Il a toutes les chances de devenir le cinquième Autrichien repêché au premier tour de la draft. Avant lui: Thomas Vanek, Michael Grabner, Marco Rossi et Marco Kasper.

7 Harri Pesonen

Attaquant, 34 ans, Langnau

Le chef de meute qui a ramené les Emmenthalois à un certain niveau de respectabilité. Le champion olympique et mondial est une star du hockey, une vraie, sans grands airs ni mauvaises grâces. Il est tout aussi important sur la glace qu'en dehors: cette saison, il est capitaine pour la première fois et veille à ce que les six joueurs étrangers travaillent et s'accordent comme un groupe de rock.

6 Doyen Kukan

Défenseur, 29 ans, Zurich

A bien y réfléchir, aucun ex-Suisse de NHL n'a réussi à répondre pleinement aux immenses attentes d'une première saison dans son pays: ni Weber au ZSC, ni Brunner à Lugano, ni Bärtschi à Berne ou Diaz à Zoug. Dean Kukan, lui, dépasse les espoirs les plus fous: on le découvre fiable en défense, brillant en attaque (il a même été le meilleur buteur de son équipe), doté d'un calme et d'une vision du jeu qui font presque de lui le pendant suisse d'Henrik Tömmernes.

5 Inti Pestoni

Attaquant, 31 ans, Ambri-Piotta

Il y a encore des romantiques dans le hockey: peu de joueurs incarnent autant la culture d'Ambri qu'Inti Pestoni. Pour sa deuxième saison après des exils en terre étrangère (ZSC, Davos, Berne), où il n'a jamais été heureux, le Tessinois joue le meilleur hockey de sa carrière et dépassera de loin son record personnel de 16 buts: il en totalise déjà 12 et devient le troisième meilleur buteur suisse du championnat.

4 Roman Cervenka

Attaquant, 37 ans, Rapperswil

Sans lui, Rapperswil est une bonne équipe, intelligemment structurée mais prévisible. Seul Roman Cervenka apporte la touche de créativité qui fait des Lakers un adversaire de premier plan. Un joueur encore assez bon à 37 ans pour inscrire 60 points. L'étranger le plus talentueux de l'histoire des Lakers.

3 Andrés Ambühl

Attaquant, 39 ans, Davos

Nous lui attribuons cette cotation élevée non seulement pour l'ensemble de son œuvre, mais pour son présent: Andrés Ambühl figure toujours parmi les 20 attaquants suisses les plus prolifiques du championnat et son style nous montre que le hockey n'est pas seulement une confrontation entre durs à cuir, mais aussi un jeu, voire un art, agrémenté d'élégance.

2 Henrik Toemmernes

Défenseur, 32 ans, GE Servette

Il prend la bonne décision offensive ou défensive dans chaque situation et ne présente aucune faiblesse - en résumé, le joueur le plus complet de la ligue. Sans lui, Servette ne serait pas une équipe de haut niveau et la question est de savoir ce qu'il adviendra des Grenats la saison prochaine sans le patron suédois de la défense. Un adieu après six ans avec un titre de champion suisse?

1 Chris Di Domenico

Attaquant, 33 ans, Berne

Aucun autre joueur de la ligue n'a autant d'impact sur une grande équipe. Il a dirigé le CP Berne comme un entraîneur-joueur jusqu'à ce que Johan Lundskog soit limogé. Probablement l'attaquant le plus intelligent, le plus passionné et le plus têtu de la ligue. Et pourtant pas égoïste: il s'intègre désormais parfaitement dans le projet de jeu du nouvel entraîneur Toni Söderholm.