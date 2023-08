La lutte pour ce trophée recommence. IMAGO/Bildbyran

La Ligue des champions de hockey reprend et il y a plein de nouveautés

La saison européenne débute ce jeudi avec trois clubs suisses, un nouveau format et de nouvelles règles. On vous explique tout.

Adrian Bürgler

Ça débute à quelle heure?

Les premiers matchs commencent ce jeudi 31 août à 17h30. La première équipe suisse engagée est le HC Bienne, qui affronte Kosice à 19h45. Genève joue également jeudi, puis ce sera au tour des SCRJ Lakers vendredi.

Quelles équipes suisses y participent?

En raison du nouveau mode de fonctionnement (voir ci-dessous), seules trois équipes suisses sont représentées en Ligue des champions, contre cinq jusqu'à présent. Cette année, il s'agit du champion Genève-Servette, du vice-champion Bienne et de l'équipe classée troisième de la saison régulière, soit les Rapperswil-Jona Lakers.

Présentation du champion de Suisse Vidéo: YouTube/Champions Hockey League

Quel est le calendrier?

La première phase de la saison dure jusqu'au 18 octobre. Elle comporte six rondes. Chaque jour de match est réparti sur deux jours de la semaine. La phase à élimination directe débutera le 14 novembre et la finale se déroulera le 20 février.

🗓️ Genève-Servette

31 août, 20h: Innsbruck – Genève

Innsbruck – Genève 2 septembre, 18h: Kosice – Genève

Kosice – Genève 7 septembre, 19h45: Genève – Bolzano

Genève – Bolzano 9 septembre, 19h45: Genève – Rouen

Genève – Rouen 10 octobre, 19h45: Genève – Pardubice

Genève – Pardubice 17 octobre, 17h30: Rauma – Genève

🗓️ HC Bienne

31 août, 19h45: Bienne – Kosice

Bienne – Kosice 2 septembre, 18h30: Bienne – Innsbruck

Bienne – Innsbruck 8 septembre, 19h: Färjestad – Bienne

Färjestad – Bienne 10 septembre, 15h30: Växjö – Bienne

Växjö – Bienne 11 octobre, 17h30: Vitkovice – Bienne

Vitkovice – Bienne 17 octobre, 19h45: Bienne – Tappara

🗓️ Rapperswil-Jona Lakers

1er septembre, 17h: Trinec – Rapperswil

Trinec – Rapperswil 3 septembre, 17h30: Vitkovice – Rapperswil

Vitkovice – Rapperswil 7 septembre, 19h45: Rapperswil – Rauma

Rapperswil – Rauma 10 septembre, 15h45: Rapperswil – Kosice

Rapperswil – Kosice 10 octobre, 19h45: Rapperswil – Tappara

Rapperswil – Tappara 17 octobre, 19h: Växjö – Rapperswil

Où voir les matchs?

Depuis la saison dernière, c'est MySports qui détient les droits TV de la Ligue des Champions de hockey. La chaîne payante diffuse tous les matchs.

Dans le cas où une ou plusieurs équipes suisses progresseraient dans le tournoi, leurs matchs seraient également diffusés sur les chaînes de la SSR (SRF, RTS, RSI) à partir des demi-finales.

Quel est le format du tournoi?

Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué en lisant le calendrier des matchs, il y a un nouveau mode de fonctionnement cette année. Le nombre de participants a été réduit de 32 à 24 équipes. La phase de groupes classique a également été supprimée. Désormais, la saison de la Ligue des champions de hockey est divisée en deux phases: la saison régulière et la phase à élimination directe.

Saison régulière

Chaque équipe dispute six matches contre six adversaires différents, trois fois à domicile et trois fois à l'extérieur.

Toutes les équipes se trouvent dans le même tableau. A la fin de la saison régulière, les 16 meilleures se hissent en 8es de finale.

Phase à élimination directe

La suite du tournoi se base sur le classement des 16 équipes qualifiées. Le premier du classement rencontre l'équipe au 16e rang, le deuxième affronte le 15e et ainsi de suite. Chaque équipe qualifiée poursuit sa route en quart, demi et finale.

Les huitièmes de finale, les quarts de finale et les demi-finales se jouent en matches aller-retour. Puisque c'est le score total qui détermine le vainqueur des deux parties, cela signifie qu'il peut y avoir des matchs nuls à l'aller. La finale, en revanche, se dispute sur un seul match.

Quelles sont les règles?

Il y aura des changements significatifs en ce qui concerne les pénalités de 2 minutes:

Les pénalités de 2 minutes sont traitées comme des pénalités majeures: une équipe reste en infériorité numérique même si elle a encaissé un but pendant ce temps. Une pénalité de 2 minutes est également infligée si un but est marqué alors même que l'arbitre a préalablement sanctionné un joueur. Si une équipe réussit à marquer un but en infériorité numérique, le joueur peut quitter le banc des pénalités.

La Suisse a-t-elle déjà gagné la Ligue des champions?

Les ZSC Lions sont bel et bien devenus champions d'Europe en 2009, mais l'édition actuelle de la CHL n'a pas grand-chose à voir avec sa cousine de l'époque. L'actuelle Champions Hockey League existe depuis 2014 et seules des équipes suédoises et finlandaises l'ont remportée.