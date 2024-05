La Fédération suisse de hockey vend des pucks à des prix fous

La Fédération suisse de hockey sur glace entend grâce à son «Alliesurglace» révolutionner l'expérience des fans. Elle compte se rapprocher de ceux qui supportent la Nati - les détenteurs ayant accès à des contenus numériques exclusifs. C'est aussi un moyen de financer les projets en lien avec l'avenir de notre hockey, et pour cause: 10% des ventes de ces pucks iront à la relève.

Le puck en or coûtera 300'000 francs à son futur détenteur.

Le puck en or coûtera 300'000 francs à son futur détenteur. image: SIHF

«Le fait qu’un puck soit désormais disponible en or pur et en argent est à lui seul une nouveauté. A cela s’ajoute la technologie de la puce électronique, qui permet de nouvelles formes d’interaction avec les fans», s'enthousiasme Marco Baumann, directeur marketing & sponsoring au sein de la Swiss Ice Hockey Federation.

Ces rondelles disposent d'une valeur physique mais aussi digitale. Car reliées à un NFT, elles peuvent être revendues sur le marché secondaire d'articles reposant sur la blockchain. On parle ici de produits «phygitaux», uniques mais transférables.

Tous les palets disposent d'une puce NFT qu'il suffit de scanner avec son smartphone pour bénéficier de prestations exclusives. Celles-ci dépendent de la valeur initiale du puck, et incluent la participation à des sondages ou à des tirages au sort (pour gagner par exemple un voyage au Mondial 2025, des rencontres avec des joueurs, des expériences «money can't buy»...), des droits de préemption pour les billets du Championnat du monde 2026 ainsi que l'obtention de produits dérivés signés ou des bons de réduction.

La Fédération suisse de hockey sur glace innove en vue du Championnat du monde 2026 organisé en Suisse, à Zurich et Fribourg. Elle vient de lancer «Alliesurglace», une gamme de pucks censés accompagner les fans de la Nati jusqu'à la compétition.

Plus de «Sport»

La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) a lancé «Alliesurglace», des pucks de hockey 3.0 fabriqués à partir de métaux précieux, et qui intègrent une puce NFT. Une partie des recettes permettra de promouvoir la relève nationale.

Ce Romand se rêvait plus en Didier Cuche qu'en champion de vélo

Alisha Lehmann mérite plus de respect

Voici ce qui arrive si un gardien est expulsé durant les tirs au but

Sion s'est métamorphosé et est prêt à gagner la Coupe

Voici comment fonctionne l'appareil le plus controversé du peloton

Ces formats encore plus absurdes que celui de la Super League suisse

Cette perchiste suisse ne se déplace plus sans ce petit objet

Voici comment sont faites les bandes claires et sombres des terrains de foot

«Fou», «irréel»: on a vécu la finale du LHC dans une Vaudoise aréna en feu

Plus d'articles sur le sport

Ce Brésilien jongle mieux que vous - et il n’a pas de pieds

J'ai essayé la collection Mango x Victoria Beckham et il y a un problème

Voici comment fonctionne l'appareil le plus controversé du peloton

Les plus lus

Ce gardien réalise un arrêt improbable

Un portier a réussi un petit miracle qui rappelle l'une des parades les plus célèbres de l'histoire du football.

On ne connaît pas le nom de ce gardien de but, on ne sait pas pour quel club il joue, mais l'arrêt qu'il a effectué est en train de devenir viral.