L'autre série opposera Zurich et Zoug. La formation de Suisse centrale a également réussi à remporter l'acte VII de sa série face au CP Berne (3-0). Des buts en supériorité numérique de Simion (19e) et de Herzog en fin de match (52e), ainsi qu'une réussite de Wingerli dans la cage vide (58e) ont suffi au bonheur des Zougois.

La joie lausannoise juste après le troisième but ayant scellé la qualification.

La joie lausannoise juste après le troisième but ayant scellé la qualification. image: Keystone

Malgré la domination vaudoise, le gardien Aeschlimann et sa défense ont longtemps repoussé les assauts. Le LHC a même galvaudé les occasions au cours d'une supériorité numérique de 5 minutes infligée à Sven Jung (12e), auteur d'une grossière charge dans le dos d'Antti Suomela.

Les Lausannois ont vécu leur «happy ending» au terme du match décisif de leur série face aux Grisons. Dans leur aréna, pleine et en fusion avant même le premier lâcher de puck, les Lions ont disputé la partie pied au plancher d'un bout à l'autre.

