Le but décisif de Zurich contre Bienne suscite la controverse

Le goal qui a donné la victoire aux ZSC Lions (3-2) mercredi dans les prolongations du 3e acte de la série fait débat.

Le HC Bienne peut avoir beaucoup de regrets. Les Seelandais ont cédé à la 88e minute dans les prolongations mercredi sur la glace des ZSC Lions (3-2) et sont désormais menés 3-0 dans cette série de quarts de finale des play-off. Mais la manière avec laquelle les Zurichois ont marqué ce troisième but décisif a de quoi remuer le couteau dans la plaie.

Il est l'œuvre de Yannick Zehnder. Placé devant la cage seelandaise, l'attaquant des ZSC Lions a parfaitement dévié un tir lointain.

Mais voilà, la hauteur de sa crosse au moment de la déviation fait débat: était-elle plus haute que la barre transversale?

Dans ce cas, le but aurait dû être annulé, comme le stipule le point 80.3 du règlement international.

Le goal en vidéo

Le coach biennois, Martin Steinegger, a demandé un coach challenge après cette réussite. Les deux arbitres, Stefan Fonselius et Lukas Kohlmüller, sont allés consulter la vidéo et ont décidé de valider le goal. Ce qui a déclenché la colère du technicien seelandais, mais surtout donné une précieuse victoire aux ZSC Lions, qui ne sont plus qu'à un succès des demi-finales.

Autant dire que les officiels n'ont pas eu la tâche facile sur cette action: Yannick Zehnder n'étant pas juste à côté de la cage au moment de sa déviation, il est quasiment impossible de déterminer à quelle hauteur le Zurichois tenait sa crosse par rapport à la barre transversale. Or, il aurait fallu prouver que sa crosse était bel et bien plus haute que la transversale pour annuler le but et, ainsi, déjuger la première décision.

On peut toutefois s'étonner qu'avec la technologie existante, une innovation capable d'éliminer de tels doutes ne soit pas installée dans les patinoires suisses.

Malgré ce coup au moral, le HC Bienne, vice-champion en titre, tentera de revenir dans cette série dès vendredi (20h00), à domicile. (yog)