Quel club suisse a la plus belle patinoire?

La finale des play-off oppose les Zurich Lions au Lausanne HC, deux équipes avec de superbes enceintes. Mais au fait, quelle est la plus belle arène du pays? Sondage.

ZSC Lions - Lausanne HC, c'est l'affiche de la finale des play-off, mais c'est aussi un duel entre deux clubs qui disposent d'une superbe patinoire. Elles font partie des cinq plus belles enceintes du pays que watson a sélectionnées. On vous présente ces arènes et on est curieux de connaître votre avis.

Swiss Life Arena (ZSC Lions)

La Swiss Life Arena est l'antre des ZSC Lions. C'est la patinoire la plus moderne de National League puisqu'elle a été inaugurée le 18 octobre 2022. L'arène comprend 12'000 places et offre aux spectateurs tout le confort d'une enceinte archi-moderne, notamment au niveau du choix de la nourriture. Ses tribunes, hautes et raides (33m du sol au plafond), impressionnent, tout comme son cube vidéo de 420 m2, soit le plus grand d'Europe.

Vaudoise aréna (Lausanne)

Le Lausanne HC dispose de sa Vaudoise aréna depuis septembre 2019. Et autant dire que le match d'inauguration ne s'est pas du tout déroulé comme prévu pour les Vaudois: il a été perdu contre le grand rival, Genève-Servette (3-5), avec un but des visiteurs après 10 secondes seulement... Un simple accident pour les Lausannois, qui ont donc réussi, cette saison, l'exploit de se qualifier pour la première finale de leur histoire. Face aux ZSC Lions, les hockeyeurs des bords du Léman seront soutenus chez eux par 9'600 fans. Parmi eux, l'imposant Virage Ouest, ses places debout et son kop bouillant.

BCF Arena (Fribourg)

La particularité de la BCF Arena? Elle a été transformée, contrairement aux deux premières patinoires présentées ci-dessus qui ont jailli de terre. Ainsi, Fribourg-Gottéron a pu jouer de manière ininterrompue dans son arène pendant toute la durée des travaux, de septembre 2018 à septembre 2020. Désormais, cet écrin entièrement rénové a une capacité de 9009 spectateurs. Les hockeyeurs fribourgeois peuvent compter sur leur très fidèle public pour remplir leur arène: tous les matchs cette saison ont affiché guichets fermés!

Eisstadion (Davos)

La patinoire de Davos est la plus singulière de cette liste, et sans doute aussi du pays. Elle doit son originalité à son fantastique toit en bois (datant de 1979), qui lui vaut le surnom de «cathédrale». L'Eisstadion a bénéficié d'un lifting en profondeur en 2018, avec la rénovation des tribunes notamment. L'enceinte contient 6'585 places.

PostFinance Arena (Berne)

La PostFinance Arena de Berne est, comme l'Eisstadion davosien, reconnaissable entre toutes les patinoires. Elle doit sa particularité à son «mur», cette rampe de 10'000 places debout où sont regroupés les plus fervents fans du CP Berne. Et il a de quoi intimider les joueurs visiteurs qui griffent pour la première fois la glace bernoise!

Avec sa capacité de 17 031 spectateurs, la PostFinance Arena est la troisième plus grande patinoire d'Europe. Elle a été rénovée à la fin des années 2000 pour accueillir les Mondiaux en Suisse en 2009. Devenant vétuste et pas suffisamment rentable pour le CP Berne, elle devrait laisser la place à une nouvelle arène (ou être entièrement rénovée) dès 2030, selon un projet en cours. (yog)