Le HC La Chaux-de-Fonds a connu une soirée mouvementée à domicile, samedi. image: watson

Une cause improbable stoppe définitivement ce match en Romandie

La rencontre de hockey sur glace de Swiss League entre La Chaux-de-Fonds et Viège, samedi soir, a dû être définitivement arrêtée pour une raison aussi rare que cocasse.

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Scènes aussi rares que cocasses, samedi soir à la patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Le match de Swiss League – deuxième division – entre l'équipe locale et le HC Viège a été définitivement arrêté à cause... d'un trou dans la glace.

L'incident s'est produit après 16 minutes dans le premier tiers, alors que les Neuchâtelois menaient 1-0. Les arbitres ont remarqué ce trou – collé à la bande, devant le banc des pénalités – pendant qu'ils regardaient longuement la vidéo pour tout autre chose. Ils venaient d'expédier en prison le Viégeois Alessandro Lurati pour une vilaine charge, et vérifiaient si ce geste méritait cinq minutes de pénalité, plus une pénalité de match. La réponse? Oui. Lurati a été expulsé, mais la partie n'a jamais repris. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé!

La séquence en vidéo Vidéo: extern / rest/Sky Sport

Les «zèbres» ont d'abord renvoyé prématurément tous les joueurs aux vestiaires pour une pause de 18 minutes, le temps que les techniciens refassent la glace et tentent de colmater ce trou. Mais quand les hockeyeurs sont revenus, le dégât n'était toujours pas réparé. Un technicien a tout tenté, sous les yeux de l'arbitre, pour boucher l'orifice (invisible à la TV): spray spécial, morceaux de glace ajoutés et tassés à la truelle, tapotage avec la main. Niet!

Les commentateurs TV sur Sky Sport ont alors fait part de leurs craintes que cette partie soit définitivement arrêtée. L'un des deux journalistes s'est exclamé:

«Situation assez spéciale, on n'a pas l'habitude de voir ça!»

Son compère de micro a surrenchéri:

«Un trou dans la glace comme ça, je n'ai jamais vu»

Les arbitres ont à nouveau renvoyé tout le monde aux vestiaires, cette fois pour 20 minutes. Une décision évidemment annoncée par le speaker au public et «huée par les supporters présents aux Mélèzes», témoigne ArcInfo dans son liveticker sur cette rencontre. On peut comprendre la frustration des 2800 spectateurs (record de la saison pour La Chaux-de-Fonds), qui ont dû beaucoup patienter pour finalement voir très peu de hockey.

Les techniciens ont tout tenté pour colmater le trou. image: capture d'écran sky sport

Au retour des protagonistes sur la glace, toujours pas d'amélioration suffisante pour jouer sans danger... Les directeurs de jeu ont donc décidé, cette fois, d'arrêter définitivement ce match. Qui aura donc cumulé près d'une heure d'interruption à cause de cet incident, pour seulement seize minutes de jeu.

Cette rencontre entre le HCC et Viège sera rejouée à une date ultérieure, qui n'a pas encore été communiquée. Elle recommencera dès le début, avec un score de 0-0. Seule la pénalité de match contre le Viégeois Lurati sera maintenue. Et pour les spectateurs, les billets restent valables pour ce remake.

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Les deux équipes se seraient évidemment bien passées de devoir rejouer ce duel, alors que le calendrier est déjà chargé. Pour Viège, cela signifie un nouveau long déplacement. Et pour «La Tchaux», qui avait bien entamé ce match – alors que son début de saison est décevant (6e place, trois victoires pour quatre défaites) –, il faudra tout refaire.

Mais annuler cette rencontre était la seule solution, le risque de blessures, en patinant sur une surface non lisse, étant très élevé. «C’était beaucoup trop dangereux de continuer à jouer», affirme le défenseur neuchâtelois Joel Scheidegger dans ArcInfo. «Mes joueurs m’ont dit la même chose», a appuyé le coach de Viège, Luca Gianinazzi. Un avis partagé par les arbitres, qui ont fait savoir qu'il n'existe pas une procédure spécifique pour ce genre de situation.

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Un technicien de glace a détaillé le problème, toujours dans ArcInfo:

«A cause d’une charge, un trou de quatre à cinq centimètre de profondeur s’est formé sur plusieurs centimètres en longueur (près de deux mètres, selon des témoins). Nous avons tenté de le reboucher avec de la glace et de la faire prendre avec du spray réfrigérant à l’azote tout en abaissant la température de la dalle, mais il n’y a rien eu à faire.»

Pas une première à «La Tchaux»

Un match annulé en Suisse à cause de la qualité de la glace, c'est extrêmement rare. C'était déjà arrivé à... La Chaux-de-Fonds, en 2016, lors d'une rencontre de Coupe de Suisse contre Genève-Servette. Et pour la même raison que ce samedi: des petits trous s'étaient creusés dans la surface de jeu. Une fois les trous colmatés, la partie avait pu être jouée, mais seulement le lendemain.

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A Sierre, en 2004, un match amical entre la Suisse et la Suède avait aussi dû être annulé à cause de la mauvaise qualité de la glace.

Avec les températures hivernales qui arrivent, on ose imaginer (espérer) que la glace des patinoires suisses sera suffisamment solide. Surtout aux Mélèzes, qui culminent à 1000 mètres d'altitude.