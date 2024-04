Après son passage à Lugano, Markus Granlund rejoindra-t-il Genève-Servette? Image: KEYSTONE

Genève-Servette lance l’opération «tempête du siècle»

Markus Granlund ne compose plus les rangs du HC Lugano et intéresse Genève-Servette. Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC, met tout en oeuvre pour tenter de l'amadouer. Et pour cause, le joueur pourrait former aux côtés de deux autres Finlandais la «tempête du siècle» sur les rives du Léman.

Genève est une ville idéale pour les «retraités» finlandais, vieillissants mais robustes, n'ayant plus rien à prouver. Après tout, le baron Carl Gustaf Emil Mannerheim, héros national en Finlande, a lui aussi passé ses derniers jours sur les rives du Léman. Décédé en 1951 à Lausanne, un monument a même été érigé à Montreux en l'honneur de ce maréchal, également homme d'Etat.

On ne sait pas encore si des édifices seront construits à Genève en l'honneur des Finlandais ayant marqué le GSHC au cours de ce siècle. Sans doute qu'ils le mériteraient. Genève-Servette s'est en effet bien comporté grâce à eux ces derniers temps. Les Finlandais ont permis au club de remporter le championnat puis la Ligue des champions. Il est donc logique de voir le directeur sportif, Marc Gautschi, continuer de s'intéresser à eux.

A Genève, les Finlandais ont pris le pouvoir. De gauche à droite: Valtteri Filppula, Sakari Manninen et Teemu Hartikainen. Image: KEYSTONE

Parmi les héros des deux dernières saisons, seul le défenseur Sami Vatanen (32 ans) est, à l'heure actuelle, sous contrat avec Genève-Servette. L'attaquant Valtteri Filppula (40 ans) vient de prendre sa retraite et le gardien Jussi Olkinuora (33 ans) est en partance.

Marc Gautschi espère néanmoins prolonger Teemu Hartikainen (33 ans) et Sakari Manninen (32 ans), et ce, pour deux raisons. Premièrement, il est satisfait de leurs performances. Deuxièmement, s'ils restent, Gautschi tiendrait sans doute la «tempête du siècle» en attaque. Car il y aurait de très grandes chances qu'un autre Finlandais, en l'occurence Markus Granlund (30 ans), rejoigne le club.

Marc Gautschi s'active afin de réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Image: KEYSTONE

Un trio parfaitement rodé

Le terme «tempête du siècle» tient tout son sens. D'abord parce qu'à eux trois, les attaquants finlandais cumulent 95 ans d'âge. Teemu Hartikainen, Sakari Manninen et Markus Granlund ont près d'un siècle d'expérience. Mais c'est surtout pour des raisons sportives que le trio finlandais mérite cette appellation.

Les trois hommes ont attaqué à Oufa en KHL de 2020 à 2022. Ils ont souvent évolué ensemble sur la glace - avec Sakari Manninen au centre, et ont produit 210 points, soit une bonne centaine par saison. Lors de l'exercice 2020/2021, ils ont même occupé les trois premières places du classement des meilleurs marqueurs de leur équipe. Et ils se sont classés dans le Top 10 à l'échelle de la ligue. Puis avec la Finlande en 2022, ils ont remporté l'or olympique.

Markus Granlund (à droite) et Hartikainen (à la lutte pour le puck) lors d'un match international avec la Finlande. image: www.imago-images.de

Marc Gautschi se montre optimiste. Voici ce qu'il déclare à propos de l'éventuelle venue de Markus Granlund.

«Si Hartikainen et Manninen prolongent, nous avons de bonnes chances de voir venir Granlund. Il est tout en haut de notre wishlist» Marc Gautschi

Nous saurons bientôt si cette attaque flamboyante prendra vie. «J'espère que nous aurons des éclaircissements au cours des deux prochaines semaines», précise le directeur sportif. Selon lui, la qualité de vie à Genève est élevée, et ceci est apprécié des joueurs: «Chez nous, les étrangers vivent à l'abri des regards, pratiquement en toute tranquillité».

Markus Granlund n'a jamais véritablement été heureux à Lugano. Le 8 décembre, sa saison s'est achevée après seulement 20 matchs de saison régulière. Il a été touché au ligament externe du genou gauche contre les ZSC Lions et a dû être opéré. Avant sa blessure, il avait apporté 16 points à son équipe. Et parce que Lugano a besoin d'un étranger dominant au centre, et que Granlund préfère les côtés, il n'a finalement pas été prolongé.

La donne est différente du côté de Genève. Le GSHC est déjà bien pourvu au poste de centre. Marc Gautschi vient en effet de mettre la main sur Michael Spacek (26 ans), en provenance d'Ambri. Le Tchèque a produit 100 points en 98 matchs dans le Tessin. Dans les bons soirs, il était considéré comme le centre le plus intelligent de toute la ligue. On le surnommait le «Gretzky de la Léventine». Peut-être qu'il deviendra le «Gretzky du Léman», lorsque la «Tempête du siècle» se déchaînera.

