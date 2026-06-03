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Le Brésil est prêt à tout pour gagner le Mondial

A Rio de Janeiro, l'avion transportant les Brésiliens vers le Mondial a eu droit à un baptême aéronautique qui a beaucoup fait parler de lui. La scène a été filmée et diffusée en direct.

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Dans la nuit du 1er au 2 juin 2026, à l'aéroport de Galeão, à Rio de Janeiro, la sélection brésilienne de football a pris son envol vers la Coupe du monde aux Etats-Unis, mais pas sans avoir accompli un rituel bien particulier.

Avant le décollage, l'appareil transportant les joueurs a été soumis à une cérémonie de baptême aéronautique: deux camions de pompiers, positionnés de part et d'autre de la piste, ont formé une arche d'eau sous laquelle l'avion est passé. Le tout a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube brésilienne spécialisée dans le sport CazeTV.

Une pluie d'eau bénite

Cette tradition, courante dans le milieu de l'aviation pour marquer les vols inauguraux ou les départs de haute importance institutionnelle, prend une résonance particulière au Brésil, pays profondément croyant.

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La cérémonie a été coordonnée par l'administration de l'aéroport avec l'autorisation de la CBF, la fédération brésilienne de football. Le vol a décollé peu après 23h et s'est posé à Newark, dans le New Jersey, juste à côté de New York.

Sur les réseaux sociaux, la séquence n'a pas manqué de faire réagir. Le journaliste italien Tancredi Palmeri a salué la «transcendance naïve» de la scène en soulignant que, selon lui, l'Europe aurait totalement perdu cette «euphorie».

Il faut dire que les espoirs sont immenses au Brésil: la Seleçao court toujours derrière un sixième sacre mondial, qui lui échappe depuis 2002. Un peu de bénédiction divine ne fera peut-être pas de mal, surtout si elle suffit à remettre Neymar (le joueur s'est blessé au mollet, apprenait-on le 28 mai) sur pied à temps pour le tournoi. (ysc)