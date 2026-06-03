Ces fans du Brésil ne sont pas ceux que vous croyez
Le Brésil a disputé un match amical face au Panama, dimanche à Rio de Janeiro, dans le stade mythique du Maracanã. Il y a eu beaucoup de spectacle sur la pelouse, puisque les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 6-2 grâce à six buteurs différents (Vinicius, Casemiro, Rayan, Paqueta, Thiago et Danilo). Mais il s'est aussi passé des choses dans les tribunes.
Durant la partie, un caméraman a trouvé les trois supporters qu'il fallait absolument filmer; trois sosies de Vinicius, Ronaldo et Ronaldinho (de gauche à droite sur la vidéo ci-dessous).
La scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais un autre moment capté dans les tribunes a lui aussi fait parler.
Au coup de sifflet final, dans les tribunes du Maracana, les supporters chantaient: «Olé, olé, olé, ola, Neymar, Neymar», en hommage à l'attaquant de 34 ans qu'ils espèrent voir se remettre à temps pour aider le Brésil à tenter d'accrocher une sixième étoile à son maillot. «On compte sur lui pour tirer l'équipe vers le haut. Rien qu'avec sa présence, il peut nous donner de l'énergie pour aller jusqu'en finale», a témoigné une supportrice après le match.
Le Brésil est en quête d'un sixième titre mondial 24 ans après son dernier sacre. Il est arrivé lundi déjà aux Etats-Unis, où il affrontera le Maroc, Haïti et enfin l'Ecosse.
(jcz/afp)