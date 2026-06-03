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Ces fans du Brésil ne sont pas ceux que vous croyez

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Ces fans du Brésil ne sont pas ceux que vous croyez

Ces trois spectateurs qui assistaient au match de la Seleção face au Panama, dimanche dernier dans le mythique stade Maracanã, ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.
03.06.2026, 09:3603.06.2026, 09:36

Le Brésil a disputé un match amical face au Panama, dimanche à Rio de Janeiro, dans le stade mythique du Maracanã. Il y a eu beaucoup de spectacle sur la pelouse, puisque les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 6-2 grâce à six buteurs différents (Vinicius, Casemiro, Rayan, Paqueta, Thiago et Danilo). Mais il s'est aussi passé des choses dans les tribunes.

Durant la partie, un caméraman a trouvé les trois supporters qu'il fallait absolument filmer; trois sosies de Vinicius, Ronaldo et Ronaldinho (de gauche à droite sur la vidéo ci-dessous).

Vidéo: twitter

La scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais un autre moment capté dans les tribunes a lui aussi fait parler.

Au coup de sifflet final, dans les tribunes du Maracana, les supporters chantaient: «Olé, olé, olé, ola, Neymar, Neymar», en hommage à l'attaquant de 34 ans qu'ils espèrent voir se remettre à temps pour aider le Brésil à tenter d'accrocher une sixième étoile à son maillot. «On compte sur lui pour tirer l'équipe vers le haut. Rien qu'avec sa présence, il peut nous donner de l'énergie pour aller jusqu'en finale», a témoigné une supportrice après le match.

Le Brésil est en quête d'un sixième titre mondial 24 ans après son dernier sacre. Il est arrivé lundi déjà aux Etats-Unis, où il affrontera le Maroc, Haïti et enfin l'Ecosse.

(jcz/afp)

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