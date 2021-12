Les Etats-Unis annoncent un boycott diplomatique des JO de Pékin

Depuis des mois, le gouvernement américain cherchait la meilleure façon de se positionner à l'égard des Jeux d'hiver, un événement populaire et planétaire organisé du 4 au 20 février 2022 par un pays qu'il accuse de perpétrer un «génocide» contre les musulmans ouïghours du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

En étant présente, «la représentation diplomatique américaine traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités de la Chine au Xinjiang . Et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela», a soutenu la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Les Etats-Unis n'enverront aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin de 2022, en raison du «génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang», a annoncé la Maison Blanche lundi.

La cause de ce boycott? Le «génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang», a annoncé la Maison Blanche lundi.

