L’attaquant de GC Tomas Veron Lupi lors du match amical contre West Ham. Image: www.imago-images.de

GC doit envoyer ses abos dans des enveloppes sans logo

Le club le plus titré de l'histoire du foot suisse pourrait légitimement être fier de son histoire et de son blason. Pourtant, ses courriers sont désormais envoyés dans des enveloppes neutres.

Plus de «Sport»

Certains supporters du Grasshopper Club Zurich l'auront peut-être remarqué: leur abonnement saisonnier est arrivé dans une enveloppe neutre.

Le GC a recours à cette mesure pour protéger ses supporters.

«Par le passé, des enveloppes portant le logo du club ont été régulièrement détériorées ou n’ont jamais été remises à leur destinataire. C’est pourquoi nous envoyons désormais les cartes dans un emballage neutre.» Le message des Hoppers sur le site internet de leur équipe féminine.

Contacté par watson, le club n’a pas souhaité faire d’autres commentaires à ce sujet.

On peut raisonnablement soupçonner que des partisans du rival local, le FC Zurich, soient à l’origine de ces interceptions de courriers. Ces dernières années, les deux camps de supporters se sont régulièrement livrés à des actions peu reluisantes.

Ainsi, il y a deux ans, lors du «Züri Fäscht» (Fête de Zurich), le stand des Grasshoppers avait été attaqué par des supporters du FC Zurich. L’automne dernier, entre 40 et 60 partisans du FCZ ont pris d’assaut une dizaine de fans du GC à Rickenbach, près de Winterthour, alors que ceux-ci préparaient dans une salle de sport la chorégraphie du prochain derby. Une partie du matériel dérobé a ensuite été exhibée lors du match dans la Südkurve zurichoise.

Quelques semaines plus tôt à peine, des supporters des Grasshoppers avaient été agressés et passés à tabac lors d’une fête de village à Wiesendangen, dans le canton de Zurich. Dans les cercles de fans du GC, on entend régulièrement dire qu’ils n’osent plus se déplacer en public avec des objets aux couleurs de leur club – et encore moins avant ou après un match à domicile au Letzigrund.

ChatGPT a dit :Le dernier incident majeur survenu à l’intérieur du stade remonte à près de quatre ans. En octobre 2021, plusieurs casseurs cagoulés du FCZ avaient pris d’assaut le secteur réservé au GC, lançant des fumigènes en direction des tribunes. (riz)