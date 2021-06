Sport

International

Sydney McLaughlin: 5 choses à savoir sur la nouvelle étoile du sprint



Image: shutterstock/instagram

5 choses à savoir sur la nouvelle étoile du sprint

Dimanche, Sydney McLaughlin a battu le record du monde du 400m haies. Si vous ne la connaissez pas (encore), voici une petite présentation de la championne, qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Elle a décroché sa qualification pour les JO de Tokyo en s'offrant le record du monde du 400 mètres haies, dimanche 27 juin à Eugene aux Etats-Unis. En passant sous la barre mythique des 52 secondes, Sydney McLaughlin est devenue la première femme de 21 ans à abaisser le record du monde du 400 mètres haies.

Elle a ainsi avancé de 26 millisecondes le précédent record du monde de sa compatriote Dalilah Muhammad, qui a elle terminé deuxième dimanche.

Ce n'est pas la première fois que la native du New Jersey réalise l'inimaginable. La vie de la jeune Américaine est marquée par de super gènes de l'exploit et des performances toutes plus hors normes les unes que les autres. La preuve en cinq points.👇

Sydney McLaughlin a été la plus jeune athlète des JO

En 2016 déjà, Sydney MyLaughlin a battu le record du monde des 400 mètres haies dans la section cadets avec 54,46 secondes. Elle a, par la suite, enchaîné avec un autre record du monde, chez les juniors avec 54,15 secondes. Lesquels exploits l'ont amenée à se qualifier lors des sélections olympiques américaines le 10 juillet 2016.

Fait d'autant plus étonnant, elle a réalisé ces performances à seulement 16 ans et est devenue, en ce sens, la plus jeune Américaine à se qualifier pour les Jeux olympiques. La dernière fois, c'était en 1972. A l'époque la sauteuse en hauteur Cindy Gilbert était allée aux JO à peine âgée de 15 ans.

L'une des plus célèbres sportives est fan d'elle

Le 17 février 2021, Sydney McLaughlin est citée par le magazine Time dans le «Time 100 Next», autrement dit, parmi les jeunes personnalités les plus influentes du monde. Dans les lignes qui la décrivent, les éloges d'Allyson Felix, l'une des plus grandes sprinteuses olympiques de l'histoire, font mouche.

«Elle a le potentiel pour devenir la plus remarquable de tous les temps au 400 mètres haies. Mais, plus important encore, la force de Syd' peut avoir un impact sur des vies entières» time

La gagne, c'est une affaire de famille

Le patronyme de Sydney vous dit peut-être quelque chose et ce n'est pas un hasard. La championne du monde se trouve être la petite sœur de Taylor McLaughlin, vice-champion du monde junior 2016 sur 400 mètres haies.

Mais ce n'est pas tout. Ensemble, ils semblent s'être donnés pour objectif de perpétuer l'excellent héritage sportif de leurs parents qui ne sont autres que Willie et Mary McLaughlin, respectivement demi-finaliste du 400 mètres haies aux JO de 1984 et coureuse d'élite au lycée selon le magazine spécialisé Height Zone.

«Il y a une certaine pression à la hauteur du nom des McLaughlin. Les gens s'attendent à ce que vous battiez des records. Mais j'essaie juste de faire de mon mieux et de m'amuser» new jersey.com

La sportive vaut au moins un million de dollars

A seulement 21 ans, la fortune nette de Sydney McLaughlin serait estimée entre un et cinq millions de dollars. C'est quasi autant que la gymnaste professionnelle Simon Biles dont le salaire est évalué entre deux et six millions de dollars grâce à ses 30 médailles olympiques.

Image: shutterstock

Sydney McLaughlin déglingue aussi dans un autre sport

C'est à croire qu'elle a toutes les qualités. Si l'Américaine s'épanouit plus que jamais en enjambant les obstacles, d'autres sports la galvanisent, comme elle le montre régulièrement dans ses stories Instagram.

Et sinon, dans l'actu sport du jour, il y a le foot et Marie a un avis là-dessus: Vidéo: watson