L'UEFA ordonne à l'Ukraine de modifier son maillot



Lundi, le maillot jaune et bleu de l'Ukraine a suscité des protestations de la part du voisin russe. En cause: une silhouette du pays avec en impression la péninsule de Crimée annexée par la Russie. L'UEFA s'est prononcée, et elle n'est pas contente.

La politique s'invite dans l'Euro 2020. Jeudi, L'UEFA a en effet imposé à l'Ukraine de modifier son maillot suite aux protestations russes. Celui-ci a été présenté le 5 juin dans une publication Facebook du chef de la Fédération ukrainienne de football (UAF), Andrii Pavelko.

Pour l'occasion, l'assortiment à domicile de l'équipe s'est vêtu d'une carte de l’Ukraine, dont l'avant est accentué du slogan «Gloire à l’Ukraine!», tandis que le dos s'épingle d'un «Gloire aux héros!». Le voici👇:

Problème: la carte du pays inclut aussi la Crimée, dont une partie est annexée par la Russie en 2014. Sur les réseaux sociaux, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié cette action de «geste artistique désespéré», pendant qu'un député russe, Dmitri Svischev, désignait le design du maillot de «provocation politique». Un avis partagé par l'association sportive, en tout cas pour la mention «Gloire aux héros!», qui a décidé que l'uniforme devait «être retiré (...) en vue des matches de compétition de l'UEFA».

Interdire, mais seulement en partie

En revanche, elle a rejeté la protestation russe visant le slogan «Gloire à l'Ukraine», approuvé par l'UEFA depuis 2018 et qui «peut être considéré comme une phrase générique et apolitique», pour peu qu'il soit analysé isolément.

Vitaly Milonov, député de la Douma, avait de son côté demandé d'interdire le motif de la Crimée. Selon lui, il s'agissait d'une «violation des règles internationales». Mais l'UEFA ne l'a pas non plus entendu de cette oreille, et a validé cette version de la carte. Elle a rappelé que la carte correspondait aux frontières internationalement reconnues du pays.

L'Ukraine figure dans le groupe C et entamera sa compétition dimanche face aux Pays-Bas, avant d'affronter la Macédoine du Nord puis l'Autriche.

La Russie est dans le groupe B, avec la Belgique, qu'elle affronte samedi, la Finlande et le Danemark. Ukraine et Russie ne peuvent pas s'affronter avant les quarts de finale de l'Euro. (ats/mndl)