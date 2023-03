Killian Mottet et Fribourg-Gottéron (à gauche) affronteront le HC Lugano en pré-playoffs dès mardi. image: keystone

Interview

«Gottéron doit se méfier: Lugano a retrouvé une identité et des émotions»

Fribourgeois et Luganais s'affronteront dès mardi en pré-playoffs. Notre expert, Klaus Zaugg, analyse cette série.

Fribourg-Gottéron est fixé depuis samedi soir. Il a longtemps espéré cette saison accrocher la 6e place, synonyme de qualification directe pour les play-offs. Finalement, c'est Zoug qui occupe ce rang tant convoité. Les Dragons, 7e, doivent donc passer par les pré-playoffs.

S'ils remportent leur série au meilleur des trois matchs contre Lugano (10e de la saison régulière), ils seront qualifiés pour les play-offs (où ils défieront Bienne). Notre expert hockey sur glace, Klaus Zaugg, décortique le HC Lugano.

Lugano a terminé seulement 10e du classement, avec la 10e attaque et la 10e défense. On peut penser que ça sera facile pour Gottéron.

KLAUS ZAUGG: Non, pas du tout! En pré-playoffs, il faut tout oublier ce qu'il s'est passé pendant la saison régulière. Tout ça n'a plus d'importance. Surtout que cette série se joue au meilleur des trois matchs. On ne peut même pas se permettre de rater un match. Si on perd le premier, on peut cogiter dans la tête et la suite devient alors une loterie.



Durant la saison régulière, Gottéron a remporté toutes les quatre confrontations directes contre Lugano. Image: keystone

Quelles sont les forces du HC Lugano?

Avec le jeune Luganais Luca Gianinazzi comme entraîneur, cette équipe a retrouvé une identité et des émotions positives. C'est marrant, mais Lugano a un peu copié Ambri à ce niveau.

«L'équipe a très bien géré les mois de janvier, février et mars et est remontée au classement. Et puis, les Bianconeri ont prouvé leur force de caractère en allant gagner le derby décisif à Ambri (4-2) jeudi. La dynamique psychologique à Lugano est très bonne, ça rend cette équipe dangereuse»

Et les failles du HC Lugano?

Au niveau du talent pur, Gottéron est meilleur partout. Lugano ne fonctionne pas sur des individualités, même si des joueurs comme Mark Arcobello, Mirco Müller ou Luca Fazzini peuvent créer des étincelles. Fribourg est aussi plus expérimenté.



Les pré-playoffs Acte I: Fribourg - Lugano, mardi 7 mars à 20h00

Acte II: Lugano - Fribourg, jeudi 9 mars à 20h00

Eventuellement acte III: Fribourg - Lugano, samedi 11 mars à 20h00



L'autre série oppose Berne (8e) à Kloten (9e).

Les vainqueurs se qualifient pour les play-offs.



Votre pronostic?

Je vois Fribourg passer en deux matchs. En plus de sa supériorité technique, c'est une équipe bien structurée et tactiquement solide. Oui, les Fribourgeois sont favoris. La différence se fera aussi au niveau des gardiens: c'est l'occasion pour Reto Berra de prouver qu'il est un grand portier, qu'il peut être décisif dans des matchs couperet comme ceux-là.