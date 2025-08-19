Eman Kospo (à droite) l'année dernière lors d'un match U18 contre l'Italie. Image: www.imago-images.de

La Nati perd l’un de ses plus grands espoirs

Eman Kospo (18 ans), défenseur de la Fiorentina, a choisi de représenter la Bosnie-Herzégovine plutôt que la Suisse. Celle-ci voit partir une pépite.

A 18 ans, Eman Kospo figurait parmi les grands espoirs du football suisse. Mais c’est désormais du passé. Comme beaucoup de jeunes joueurs binationaux, il a dû trancher: représenter la Suisse ou l’autre pays de ses origines?

Le choix est fait. Le solide défenseur central argovien (191 cm), passé cet été du Barça U19 à la Fiorentina, portera dorénavant les couleurs de la Bosnie-Herzégovine.

Eman Kospo a annoncé, ce lundi sur Instagram, qu'il a choisi la Bosnie-Herzégovine plutôt que la Suisse. Image: instagram

Kospo avait disputé son premier match avec les juniors suisses peu après ses 15 ans. «Depuis ce jour, j’ai toujours tout donné, me suis battu et pris énormément de plaisir», a-t-il écrit sur Instagram. Avant d’ajouter: «J’ai décidé d’emprunter une autre voie». Un choix qu’il dit difficile.

Cette «autre voie» est aussi apparue dans sa story Instagram: la convocation en équipe nationale bosnienne pour les qualifications au Mondial, face à Saint-Marin et à l’Autriche en septembre. L’ancien joueur de Bundesliga Sergej Barbarez, aujourd’hui sélectionneur, l’a retenu pour la première fois.

Kospo a rejoint la Fiorentina cet été. Image: www.imago-images.de

Jusqu’au week-end dernier, la fédération suisse de football (ASF) affirmait n’avoir jamais eu le moindre signe d’un changement de nationalité sportive. Elle comptait encore sur Eman Kospo pour l’Euro U19.

Contactée par 20 Minuten, l'ASF a fait part de sa déception:

«Nous avons investi dans sa formation, il était un cadre de nos équipes juniors. Mais nous voulons des joueurs pleinement engagés pour notre pays et notre Nati»

Kospo suit ainsi une voie empruntée avant lui par d’autres binationaux. Le cas le plus marquant reste celui d’Ivan Rakitic, qui avait quitté la Suisse pour rejoindre la Croatie à 19 ans, avant de disputer la finale de la Coupe du monde 2018. Ce week-end encore, Rakitic confiait à la NZZ:

«J’ai toujours demandé à la FIFA et à l’UEFA que ces choix se fassent plus tôt, à 15 ou 16 ans, quand il n’y a pas de pression. L’idéal serait qu’une fois choisi, on ne puisse plus changer. À l’époque, la pression était immense.»

Longtemps critiqué pour son choix, Ivan Rakitic incarne désormais une situation devenue plus courante et mieux acceptée. Pour les joueurs, elle reste pourtant lourde à porter.

Le 6 septembre prochain, à Saint-Marin, Eman Kospo pourrait connaître sa première sélection avec la Bosnie-Herzégovine. (ram/yog)