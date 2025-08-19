beau temps27°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Eman Kospo choisit la Bosnie-Herzégovine

Gavirate, Italy, 17th November 2024. Andrea Orlandi of Italy is pursued by Eman Kospo of Switzerland during the International Friendly, L
Eman Kospo (à droite) l'année dernière lors d'un match U18 contre l'Italie.Image: www.imago-images.de

La Nati perd l’un de ses plus grands espoirs

Eman Kospo (18 ans), défenseur de la Fiorentina, a choisi de représenter la Bosnie-Herzégovine plutôt que la Suisse. Celle-ci voit partir une pépite.
19.08.2025, 10:4219.08.2025, 10:43
Plus de «Sport»

A 18 ans, Eman Kospo figurait parmi les grands espoirs du football suisse. Mais c’est désormais du passé. Comme beaucoup de jeunes joueurs binationaux, il a dû trancher: représenter la Suisse ou l’autre pays de ses origines?

Le choix est fait. Le solide défenseur central argovien (191 cm), passé cet été du Barça U19 à la Fiorentina, portera dorénavant les couleurs de la Bosnie-Herzégovine.

Eman Kospo auf Instagram gegen die Schweiz und für Bosnien-Herzegowina
Eman Kospo a annoncé, ce lundi sur Instagram, qu'il a choisi la Bosnie-Herzégovine plutôt que la Suisse.Image: instagram

Kospo avait disputé son premier match avec les juniors suisses peu après ses 15 ans. «Depuis ce jour, j’ai toujours tout donné, me suis battu et pris énormément de plaisir», a-t-il écrit sur Instagram. Avant d’ajouter: «J’ai décidé d’emprunter une autre voie». Un choix qu’il dit difficile.

Cette «autre voie» est aussi apparue dans sa story Instagram: la convocation en équipe nationale bosnienne pour les qualifications au Mondial, face à Saint-Marin et à l’Autriche en septembre. L’ancien joueur de Bundesliga Sergej Barbarez, aujourd’hui sélectionneur, l’a retenu pour la première fois.

Mp Bagno a Ripoli FI 20/07/2025 - amichevole / Fiorentina-Fiorentina Primavera / foto Matteo Papini/Image nella foto: Eman Kospo PUBLICATIONxNOTxINxITA
Kospo a rejoint la Fiorentina cet été.Image: www.imago-images.de

Jusqu’au week-end dernier, la fédération suisse de football (ASF) affirmait n’avoir jamais eu le moindre signe d’un changement de nationalité sportive. Elle comptait encore sur Eman Kospo pour l’Euro U19.

Contactée par 20 Minuten, l'ASF a fait part de sa déception:

«Nous avons investi dans sa formation, il était un cadre de nos équipes juniors. Mais nous voulons des joueurs pleinement engagés pour notre pays et notre Nati»

Kospo suit ainsi une voie empruntée avant lui par d’autres binationaux. Le cas le plus marquant reste celui d’Ivan Rakitic, qui avait quitté la Suisse pour rejoindre la Croatie à 19 ans, avant de disputer la finale de la Coupe du monde 2018. Ce week-end encore, Rakitic confiait à la NZZ:

«J’ai toujours demandé à la FIFA et à l’UEFA que ces choix se fassent plus tôt, à 15 ou 16 ans, quand il n’y a pas de pression. L’idéal serait qu’une fois choisi, on ne puisse plus changer. À l’époque, la pression était immense.»

Notre portrait de Rakitic👇

Le plus grand regret de la Nati prend sa retraite

Longtemps critiqué pour son choix, Ivan Rakitic incarne désormais une situation devenue plus courante et mieux acceptée. Pour les joueurs, elle reste pourtant lourde à porter.

Le 6 septembre prochain, à Saint-Marin, Eman Kospo pourrait connaître sa première sélection avec la Bosnie-Herzégovine. (ram/yog)

Plus d'articles sur le sport

Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Qui est Luidji, le rappeur aux questions existentielles?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
2
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
3
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
Urs Lehmann a décidé de quitter la Fédération suisse de ski et donc la candidature suisse pour les JO 2038, dont il était la figure de proue. Il raconte ce que son départ va changer pour Swiss Ski, mais aussi pour les Jeux d'hiver que notre pays espère organiser.
Quand Urs Lehmann prend la tête de Swiss Ski en 2008, l’Autriche domine sans partage le Cirque Blanc. Sportivement comme financièrement, nos voisins semblent intouchables. Mais grâce à sa vision pourtant jugée trop audacieuses par certains, Lehmann inverse la tendance: 17 ans plus tard, le chiffre d’affaires du ski suisse est passée de 26 à plus de 100 millions de francs, et sur les pistes, les Autrichiens sont désormais le plus souvent derrière.
L’article