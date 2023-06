Daniela Ryf a signé le nouveau record du monde féminin d'Ironman dimanche en Allemagne. Image: keystone

Cette Suissesse détient le nouveau record du monde d'Ironman

Magnifique coup double pour Daniela Ryf! Dimanche, la triathlète soleuroise a remporté l'Ironman de Roth en Allemagne et a signé le nouveau record mondial féminin.

Plus de «Sport»

Daniela Ryf a remporté le triathlon Ironman de Roth en Allemagne avec un nouveau record du monde à la clé.

La Soleuroise de 36 ans a eu besoin de 8 heures 8 minutes et 21 secondes pour effectuer 3.8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42 km de course à pied. Jamais une femme n'avait été aussi rapide sur un Ironman.

Après 3.8 km de nage, Daniela Ryf a encore dû avaler 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Colossal! image: Keystone

Ryf a battu la meilleure marque établie par l'ancienne triathlète britannique Chrissie Wellington en 2011 d'un peu moins de 10 minutes. Le meilleur temps de la Soleuroise jusque-là datait de 2016 avec 8h22'04''.

La deuxième, l'Allemande Anne Haug, a concédé près de 13 minutes à Daniela Ryf, vainqueur pour la troisième fois de l'Ironman de Roth. (ats/yog)