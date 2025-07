Le très beau geste du FC Sion envers les sinistrés de Blatten

Il a brillé à Gstaad et s'entraîne dans un lieu très particulier

La reconstruction aura évidemment un coût et sera soutenue par les spectateurs qui se rendront au stade de Tourbillon. Le club a annoncé qu’il rebaptisait symboliquement sa Tribune D – qui accueille notamment le secteur visiteurs – en «Tribune Blatten» pour toute la saison .

«A Blatten: tout a été emporté, mais rien n’est perdu», écrit le FC Sion. «Les terrains, les équipements, les lieux de rencontre: tout a disparu sous la force des éléments. Mais à Blatten, la jeunesse, le lien, l’identité sont toujours là – et méritent de retrouver un espace pour respirer, jouer, revivre», ajoutent les «Rouge et Blanc».

Ce dimanche (16h30), ils disputeront leur premier match de l'exercice 2025/2026 à domicile, contre le FC Lugano. Cependant, ce ne sera pas une rencontre ordinaire: comme l’a souligné le club sédunois, mercredi, dans un communiqué, cette partie sera «aussi un message de solidarité, de mémoire et d’unité» .

Les UAE ont écrasé ce Tour de France et ruiné notre plaisir

Le Tour de France se termine dimanche à Paris sur une note un brin morose. L'équipe UAE Team Emirates et Tadej Pogacar ont pris en otage l'épreuve.

Si vous avez pris le temps de regarder la troisième saison de la série Tour de France: au coeur du peloton sur Netflix, vous vous souvenez sans doute que Jonathan Vaughters, CEO de EF Pro Cycling, se plaignait de voir son poulain Richard Carapaz galérer pour remporter une étape. «Dans un Tour de France plus traditionnel, on aurait pu remporter une étape», se plaint le boss de l'équipe américaine après que Carapaz se soit fait avaler par Pogacar et Vingegaard sur les pentes du Plateau de Beille.