Paul Seixas, sacré ce samedi à Côme. Image: getty

Seixas remporte son premier Monument et établit un record

Le cycliste français (20 ans) a fêté le plus beau succès de sa jeune carrière, ce samedi sur le Tour de Lombardie. Il en est devenu le plus jeune vainqueur.

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Le prodige français Paul Seixas a décroché le premier Monument de sa jeune carrière en remportant le Tour de Lombardie en solitaire après un énorme numéro, samedi à Côme.

A seulement 20 ans et 16 jours, le coureur de Decathlon CMA CGM devient le plus jeune vainqueur en 120 éditions de la classique des feuilles mortes, l'une des cinq courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier.

Phénomène de précocité, il est désormais aussi le quatrième plus jeune vainqueur d'un Monument, appellation regroupant également Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, derrière trois Belges de l'avant-guerre.

Paul Seixas a fêté le plus beau succès de sa carrière, ce samedi. Image: getty

Le Lyonnais a été irrésistible en s'envolant seul dans les pentes terribles du Civiglio. Vissé sur sa selle, il a accéléré à 19 kilomètres de l'arrivée pour éliminer progressivement tous les autres favoris: d'abord Remco Evenepoel, finalement quatrième, puis le champion du monde Brandon McNulty, Isaac Del Toro, Tom Pidcock, Enric Mas et enfin Giulio Ciccone.

Seul à l'avant, Seixas a encore creusé son avantage dans la deuxième ascension de la côte de San Fermo della Battaglia pour s'imposer en solitaire après 239 km de course, avec 48 secondes d'avance sur Mas et 1 min 05 sec sur Ciccone.

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Avec cette victoire, la première d'un Français dans un Monument depuis Julian Alaphilippe en 2019 à Sanremo, Seixas prend une revanche éclatante sur sa déception des Mondiaux (15e) et boucle une saison – sa deuxième chez les professionnels – absolument exceptionnelle.

Au total, il a remporté huit succès en 2026, notamment la Flèche Wallonne et le Tour du Pays basque, pris la quatrième place du Tour de France, dont il a été le plus jeune participant depuis 1937, et terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège et des Strade Bianche, à chaque fois derrière Tadej Pogacar.

Il succède au palmarès du Tour de Lombardie au Slovène, quintuple vainqueur sortant, qui était absent cette année après sa lourde chute sur la Vuelta en août. Mais tous les autres cadors étaient là et Seixas les a dominés de la tête et des épaules alors qu'il ne participait qu'à son troisième Monument.

(afp/yog)