averses éparses13°
DE | FR
burger
Sport
Italie

Cyclisme: Seixas remporte le Tour de Lombardie

COMO, ITALY - OCTOBER 10: Paul Seixas of France and Team Decathlon CMA CGM celebrates at finish line as race winner during the 120th Il Lombardia 2026 a 239km one day race from Bergamo to Como / #UCIW ...
Paul Seixas, sacré ce samedi à Côme. Image: getty

Seixas remporte son premier Monument et établit un record

Le cycliste français (20 ans) a fêté le plus beau succès de sa jeune carrière, ce samedi sur le Tour de Lombardie. Il en est devenu le plus jeune vainqueur.
10.10.2026, 17:3410.10.2026, 17:36

Le prodige français Paul Seixas a décroché le premier Monument de sa jeune carrière en remportant le Tour de Lombardie en solitaire après un énorme numéro, samedi à Côme.

A seulement 20 ans et 16 jours, le coureur de Decathlon CMA CGM devient le plus jeune vainqueur en 120 éditions de la classique des feuilles mortes, l'une des cinq courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier.

Phénomène de précocité, il est désormais aussi le quatrième plus jeune vainqueur d'un Monument, appellation regroupant également Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, derrière trois Belges de l'avant-guerre.

Paul Seixas of the Decathlon CMA CGM Team during the team presentation of the 120th edition of Il Lombardia in Bergamo, Italy, on October 9, 2026. (Photo by Silvia Colombo/NurPhoto via Getty Images)
Paul Seixas a fêté le plus beau succès de sa carrière, ce samedi. Image: getty

Le Lyonnais a été irrésistible en s'envolant seul dans les pentes terribles du Civiglio. Vissé sur sa selle, il a accéléré à 19 kilomètres de l'arrivée pour éliminer progressivement tous les autres favoris: d'abord Remco Evenepoel, finalement quatrième, puis le champion du monde Brandon McNulty, Isaac Del Toro, Tom Pidcock, Enric Mas et enfin Giulio Ciccone.

Seul à l'avant, Seixas a encore creusé son avantage dans la deuxième ascension de la côte de San Fermo della Battaglia pour s'imposer en solitaire après 239 km de course, avec 48 secondes d'avance sur Mas et 1 min 05 sec sur Ciccone.

Ça s'est passé lors de cette épreuve:

Scène improbable au départ du Tour de Lombardie
Scène improbable au départ du Tour de Lombardie

Avec cette victoire, la première d'un Français dans un Monument depuis Julian Alaphilippe en 2019 à Sanremo, Seixas prend une revanche éclatante sur sa déception des Mondiaux (15e) et boucle une saison – sa deuxième chez les professionnels – absolument exceptionnelle.

Au total, il a remporté huit succès en 2026, notamment la Flèche Wallonne et le Tour du Pays basque, pris la quatrième place du Tour de France, dont il a été le plus jeune participant depuis 1937, et terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège et des Strade Bianche, à chaque fois derrière Tadej Pogacar.

Toujours en cyclisme:

L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL

Il succède au palmarès du Tour de Lombardie au Slovène, quintuple vainqueur sortant, qui était absent cette année après sa lourde chute sur la Vuelta en août. Mais tous les autres cadors étaient là et Seixas les a dominés de la tête et des épaules alors qu'il ne participait qu'à son troisième Monument.

(afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Xhaka s&#039;embrouille dans un centre commercial
1
Xhaka s'embrouille dans un centre commercial
de Yoann Graber
Voici comment réussir vos randonnées automnales
Voici comment réussir vos randonnées automnales
de Niclas Zettergren
Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!
Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!
de Simon HÄring
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
de Simon HÄring
Le grand rival d&#039;Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
Le grand rival d'Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
de Romuald Cachod
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
de Simon HÄring et Jakob Weber
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
de Pierre Donadieu
Odermatt est désavantagé en Autriche
Odermatt est désavantagé en Autriche
de Rainer Sommerhalder
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
de Romuald Cachod
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
de Romuald Cachod
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l&#039;affaire Xhaka
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l'affaire Xhaka
de Etienne Wuillemin
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
de Etienne Wuillemin
L&#039;adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
L'adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
de Yoann Graber
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
de Daniel Zulauf
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
de Raffael Schuppisser
Un bug informatique sème le chaos lors d&#039;un Grand Prix de F1
Un bug informatique sème le chaos lors d'un Grand Prix de F1
de Nils Kögler
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
de Etienne Wuillemin
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
de Simon HÄring
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
de Marcel Kuchta
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
1
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
de Romuald Cachod
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
1
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
de Simon HÄring
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Le FC Sion se lance un défi fou
Le FC Sion se lance un défi fou
de Ralf Meile
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
de Adrian Bürgler
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
de Klaus Zaugg
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
de Catarina Martins
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Le plongeur qui bat tous les records
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Roman Josi est en forme
Le capitaine des Nashville Predators s'est montré à son avantage face aux Canadiens de Montréal. Le Bernois empile les points depuis le début de saison de NHL.
Roman Josi tient la grande forme en ce début de saison de NHL. Le capitaine des Predators a signé deux assists jeudi dans un match gagné 5-2 par Nashville à Montréal.
L’article