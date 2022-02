Un test positif au Covid-19 a failli lui coûter sa participation aux JO

«Demeurer dans un état d’esprit positif a probablement été la chose la plus difficile que j’ai eu à faire. J’ai fait de nombreux appels à ma femme et à mon fils. Le regarder faire des trucs pour la première fois, alors que j’étais assis dans un lit à ne rien faire et à simplement attendre la fin de ma quarantaine, me donnait l’impression de perdre mon temps loin de chez moi, loin de ma famille.»