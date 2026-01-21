Christian Dubé a retrouvé de l'emploi à Bienne. Image: KEYSTONE

Christian Dubé est le nouveau coach du HC Bienne

Le Québécois, sans club depuis son éviction de Gottéron en 2024, reprend les rênes du club seelandais. Avec une mission commando.

Christian Dubé est le nouveau coach de Bienne jusqu'en 2027. L'ancien entraîneur de Fribourg-Gottéron prend la succession du Suédois Martin Filander, limogé lundi.

Les Seelandais étaient dans l'urgence avec le prochain match vendredi déjà à Lausanne. Ce sera donc Christian Dubé sur le banc pour les onze derniers matchs de la saison régulière, cinq avant la pause olympique et six après.

Le Canado-Suisse de 48 ans sera en mission commando. Bienne pointe actuellement à la 11e place de National League et n'est pas qualifié pour le play-in, avec deux points de retard sur Berne, 10e. Les Seelandais ont la chance d'avoir trois rencontres à domicile d'affilée les 24 (Rapperswil), 27 (Ajoie) et 30 janvier (Zurich).

Le classement de National League image: txt

Directeur sportif des Dragons de 2015 à 2024, Dubé avait pris la succession de Mark French en octobre 2019 en tant que coach. Il a porté les deux casquettes pendant près de cinq ans avant de laisser la direction sportive à Gerd Zenhäusern.

Le directeur sportif bernois Martin Steinegger est cité dans le communiqué du club:

«Christian Dubé incarne un hockey actif, intense et structuré. Sous sa responsabilité, le HC Fribourg-Gottéron a pratiqué durant plusieurs saisons un jeu à haut tempo, avec une grande agressivité et des principes clairs sur la glace. Nous sommes convaincus que ce style de jeu correspond parfaitement à notre effectif ainsi qu’à l’ADN du HC Bienne. Christian apporte en outre une grande expérience, un leadership affirmé et une vision claire du développement sportif que nous souhaitons poursuivre.»

(ats/yog)