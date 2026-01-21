bien ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

HC Bienne: Christian Dubé est le nouveau coach

L&#039;entraineur Christian Dube (HCFG) celebre la victoire 4-2 et la qualification pour les demi-finales, lors de l&#039;acte 7 du quart de finale des play-off du championnat suisse de hockey sur gla ...
Christian Dubé a retrouvé de l'emploi à Bienne.Image: KEYSTONE

Christian Dubé est le nouveau coach du HC Bienne

Le Québécois, sans club depuis son éviction de Gottéron en 2024, reprend les rênes du club seelandais. Avec une mission commando.
21.01.2026, 14:2921.01.2026, 14:43

Christian Dubé est le nouveau coach de Bienne jusqu'en 2027. L'ancien entraîneur de Fribourg-Gottéron prend la succession du Suédois Martin Filander, limogé lundi.

Les Seelandais étaient dans l'urgence avec le prochain match vendredi déjà à Lausanne. Ce sera donc Christian Dubé sur le banc pour les onze derniers matchs de la saison régulière, cinq avant la pause olympique et six après.

Le Canado-Suisse de 48 ans sera en mission commando. Bienne pointe actuellement à la 11e place de National League et n'est pas qualifié pour le play-in, avec deux points de retard sur Berne, 10e. Les Seelandais ont la chance d'avoir trois rencontres à domicile d'affilée les 24 (Rapperswil), 27 (Ajoie) et 30 janvier (Zurich).

Le classement de National League

Image
image: txt

Directeur sportif des Dragons de 2015 à 2024, Dubé avait pris la succession de Mark French en octobre 2019 en tant que coach. Il a porté les deux casquettes pendant près de cinq ans avant de laisser la direction sportive à Gerd Zenhäusern.

Le directeur sportif bernois Martin Steinegger est cité dans le communiqué du club:

«Christian Dubé incarne un hockey actif, intense et structuré. Sous sa responsabilité, le HC Fribourg-Gottéron a pratiqué durant plusieurs saisons un jeu à haut tempo, avec une grande agressivité et des principes clairs sur la glace. Nous sommes convaincus que ce style de jeu correspond parfaitement à notre effectif ainsi qu’à l’ADN du HC Bienne. Christian apporte en outre une grande expérience, un leadership affirmé et une vision claire du développement sportif que nous souhaitons poursuivre.»

(ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
de Romuald Cachod
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
de Margaux Habert
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
de Yoann Graber
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
de Jan Schultz
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
de Klaus Zaugg
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
de Robin Walz
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
de Ralf Meile
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
de Jakob Weber
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
de François Schmid-Bechtel
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les «petits» n'ont plus beaucoup de chances en NBA
Dans la meilleure ligue du monde, l'évolution du jeu met de côté les «petits» basketteurs. Notamment à leur poste de prédilection, meneur.
Le basketteur professionnel moyen est nettement plus grand que Monsieur Tout-le-Monde. Dans un sport où la cible se trouve à 3,05 mètres du sol, la taille est évidemment un atout.
L’article