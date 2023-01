Les images des Jeux de Pékin n'ont pas laissé que des bons souvenirs au CIO.

Les Jeux olympiques d'hiver pourraient se tenir souvent au même endroit

Face aux changements climatiques, le CIO envisage de privilégier les grandes stations d'hiver avec un enneigement garanti. Mais seront-elles intéressées?

En raison de la crise climatique, les Jeux olympiques d'hiver pourraient se tenir plus souvent aux mêmes endroits. Un système de rotation au sein d’un groupe d’hôtes restreint est actuellement à l'étude, a déclaré Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), en marge des Championnats du monde de luge à Oberhof.

Entre les lignes: quelques stations de sports d'hiver avec un enneigement garanti pourraient accueillir des Jeux olympiques ou des championnats du monde à intervalles réguliers. Ce système favoriserait une planification à long terme. Il permettrait aussi de maintenir les infrastructures «au niveau élevé» que requièrent ces événements.

Des critères sur des températures minimales et un taux d’enneigement moyen pourraient à l’avenir être exigés des villes candidates

Thomas Bach prévoit la disparition de nombreuses stations de sports d'hiver, «surtout en Europe». Conséquence logique, les zones enneigées deviendront plus populaires auprès des skieurs. Cet attrait touristique pourrait dissuader les stations de postuler à des événements sportifs, notamment de bloquer «quatre à six semaines pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver», anticipe le dirigeant de 69 ans.

Tous ces paramètres doivent être pris en compte dans la planification des futurs événements, «en particulier pour l'après 2030», a insisté Thomas Bach. Les stations qui rempliraient les critères et feraient le choix du sport de compétition bénéficieraient d'une visibilité régulière et conséquente.

Où auront lieu les prochains JO?

Les Jeux olympiques d'hiver 2026 se tiendront à Milan et Cortina d'Ampezzo. La candidature italienne a battu celle de Stockholm et Åre par 47 voix contre 34.

Seules deux villes ont exprimé formellement leur intérêt pour les JO 2030: Salt Lake City, déjà organisateur en 2002, et Sapporo, où le projet est suspendu après la réaction défiante, voire hostile, de l'opinion publique . Les Japonais redoutent des coûts élevés et ne sont pas remis du scandale de corruption qui a frappé les Jeux de Tokyo.

Tokyo est encore sous le choc des scandales financiers des JO 2020/1.

Prévue en 2023, l’élection de la ville hôte a été reportée d’une année, le temps pour les candidatures de rameuter des soutiens et pour le CIO de réfléchir aux évolutions climatiques et sociétales. L'organisme sportif fait face à une baisse d'intérêt inquiétante: il n'a reçu que trois candidatures pour 2018, deux pour 2022 et deux pour 2026, avec à chaque fois de fortes oppositions des populations locales.