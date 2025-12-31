beau temps
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Davos remporte la Coupe Spengler et vole un record au Canada

epa12618513 Davos&#039; Brendan Lemieux and Leo Komarov (R) celebrate after qualifying for the finals during the semifinals game between HC Fribourg-Gotteron and HC Davos of Switzerland at the 97th Sp ...
Le HC Davos a remporté la Coupe Spengler 2025.image: Keystone

Davos remporte la Coupe Spengler et vole un record au Canada

Vainqueur 6-3 face aux surprenants US Collegiate Selects en finale, le HCD a remporté mercredi après-midi sa 17e Coupe Spengler, dépassant ainsi le Canada, ancien détenteur du plus grand nombre de titres avec 16 succès dans les Grisons.
31.12.2025, 14:3331.12.2025, 14:44

Davos a remporté la 97e édition de la Coupe Spengler. Les hommes du coach Josh Holden, qui caracolent en tête du classement de National League, se sont imposés 6-3 en finale face aux US Collegiate Selects mercredi à Davos.

Tombeur du tenant du titre Fribourg-Gottéron en demi-finale mardi soir, le HC Davos est désormais l'unique détenteur du record de victoires dans son tournoi avec 17 titres. Les Grisons avaient égalé le Team Canada en 2023 en mettant fin à une disette de douze ans.

L’avenir de la Coupe Spengler se joue autour de trois contrats

Davos, qui disputait son cinquième match en autant de jours, a forcé la décision dans le «money time» d'une finale haute en couleurs.

La sélection universitaire américaine a longtemps fait jeu égal avec les locaux, revenant à trois reprises à hauteur de l'adversaire après avoir été menée 1-0, 2-1 puis 3-2.

Mais les US Collegiate Selects n'ont rien pu faire après que Filip Zadina a donné l'avantage pour la quatrième fois à Davos à 4'39 de la fin du temps réglementaire. Déjà auteur de 2 assists dans cette finale, Enzo Corvi a inscrit le 5-3 87 secondes plus tard, Matek Starnsky scellant le score à la 58e dans la cage vide.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Ils n'auraient jamais dû chambrer les fans adverses
2
Ils n'auraient jamais dû chambrer les fans adverses
de Yoann Graber
L’avenir de la Coupe Spengler se joue autour de trois contrats
L’avenir de la Coupe Spengler se joue autour de trois contrats
de Klaus Zaugg
Le slalom de Semmering a tourné au fiasco
Le slalom de Semmering a tourné au fiasco
de Romuald Cachod
Le maillot de la France va vivre une révolution au Mondial
Le maillot de la France va vivre une révolution au Mondial
de Yoann Graber
Gottéron ne veut plus jouer la Coupe Spengler
Gottéron ne veut plus jouer la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
Alcaraz a une technique insolite pour bosser son service
Alcaraz a une technique insolite pour bosser son service
de Yoann Graber
Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken
Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken
de Melanie Muschong
Mort de la cycliste suisse Muriel Furrer: ses parents se confient
Mort de la cycliste suisse Muriel Furrer: ses parents se confient
de Simon Häring et Pascal Ritter
Payer 66 000 francs pour voir la Nati au Mondial? On a d'autres idées
Payer 66 000 francs pour voir la Nati au Mondial? On a d'autres idées
de Yoann Graber
Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence
Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence
de Yoann Graber
Giannis viole une règle non écrite: chaos sur le parquet!
Giannis viole une règle non écrite: chaos sur le parquet!
La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable
La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable
de Céline Feller
Granit Xhaka a fait de la magie
Granit Xhaka a fait de la magie
de Yoann Graber
Les parents de Muriel Furrer veulent la vérité sur le décès de leur fille
Les parents de Muriel Furrer veulent la vérité sur le décès de leur fille
de Simon Häring, Pascal Ritter
La «Bataille des Sexes» entre Sabalenka et Kyrgios cache un autre enjeu
La «Bataille des Sexes» entre Sabalenka et Kyrgios cache un autre enjeu
de Philipp Reich
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
de Romuald Cachod
La Coupe Spengler en dix images mythiques
La Coupe Spengler en dix images mythiques
de Julien Caloz
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
de Timo Rizzi
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
de sarah leupi
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
de ralf streule
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
de Klaus Zaugg
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
de Julien Caloz
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
de Timo Rizzi
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
de Gian-Luca Fedi
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
de Klaus Zaugg
On adore la Super League
On adore la Super League
de Ralf Meile
Le FC Bâle a un sponsor problématique
1
Le FC Bâle a un sponsor problématique
de Kurt Pelda
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
de Julien Caloz
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
de Yoann Graber
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
de Sebastian Wendel
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
Dépossédé de son titre mondial, Verstappen n’arborera pas le numéro 1 la saison prochaine. Ni son ancien numéro, le 33, deux évolutions du règlement lui ayant permis de sélectionner son chiffre fétiche.
Il y a quelques semaines, Max Verstappen a cédé son titre de champion du monde à Lando Norris. Cela signifie qu’il a aussi perdu le chiffre 1 qu’il arborait sur sa monoplace, un privilège réservé au vainqueur du dernier exercice, et que Norris a accepté pour la saison prochaine.
L’article