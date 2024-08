Pourquoi le drapeau suisse carré apparaît rectangulaire aux JO

Le drapeau suisse est au centre de l'attention pendant les Jeux olympiques de Paris. La forme du drapeau étant particulière, des adaptations sont parfois nécessaires.

Maarit Hapuoja

Plus de «Sport»

Jusqu'à présent, la Suisse a remporté huit médailles aux Jeux olympiques de Paris. Huit fois, le drapeau suisse a brillé en arrière-plan lors de la cérémonie de remise des médailles. Un drapeau particulier, puisqu'il est l'un des deux à être carré (il partage ce signe distinctif avec le Vatican).

Le fait que le drapeau suisse ait cette forme crée régulièrement des difficultés au niveau international. Ainsi, un drapeau rectangulaire a parfois été hissé devant le siège de l'ONU à New York, jusqu'à ce que la Suisse intervienne.

Lors d'événements internationaux comme les Jeux olympiques, le protocole détermine l'aspect des drapeaux. Ainsi, l'apparition de Roger Federer lors de la cérémonie d'ouverture à Pékin en 2008 a fait sensation, car le drapeau était coupé de manière rectangulaire.

La preuve:

Le drapeau suisse ne semble pas toujours être carré, même aux JO de Paris. Il flotte par exemple de manière rectangulaire devant la Tour Eiffel et n'était pas non plus carré sur le bateau suisse lors de la cérémonie d'ouverture.

On peut le constater sur cette image Image: KEYSTONE

Interrogée à ce sujet, Swiss Olympic confirme que le Comité international olympique (CIO) utilise toujours un drapeau rectangulaire lors des Jeux. Cela va dans le sens d'une égalité de traitement entre tous les pays, selon lui. «Nous attirons régulièrement l'attention du CIO sur les dimensions correctes du drapeau suisse, le CIO renvoie alors à chaque fois à l'égalité de traitement», explique un porte-parole de Swiss Olympic.

En Suisse, on utilise plutôt le terme de drapeau que de pavillon. La croix blanche est toujours centrée au milieu. Les dimensions de la croix et la couleur rouge sont définies avec précision. Ainsi, les bras de la croix blanche sont à chaque fois un sixième plus longs que larges. La couleur du rouge est la couleur Pantone 485C.

Pantone est un système de couleurs qui a été introduit en 1963 et qui est largement répandu. Il se compose d'une vaste sélection de couleurs standardisées qui disposent d'un numéro et d'une désignation uniques - comme justement la couleur 485C du rouge du drapeau suisse.

Le sang du Christ

Le drapeau suisse tel qu'on le connaît existe depuis 1840. Les historiens ne sont pas d'accord sur la raison de la couleur rouge du fond. Selon une théorie, elle ferait référence au sang du Christ. Une autre théorie rapporte que le rouge proviendrait du drapeau bernois de l'époque. En 1848, le drapeau rouge à croix blanche a été définitivement inscrit dans la Constitution comme emblème du pays.

L'origine du drapeau suisse remonte au 14e siècle. Lors de la bataille de Laupen en 1339, les soldats portaient une croix blanche cousue sur leur cotte de mailles afin de se distinguer des autres acteurs sur le champ de bataille. Plus tard, la croix est également apparue sur les armes et les bannières des soldats suisses.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)