Djokovic: «Je me suis toujours mieux entendu avec Nadal qu'avec Federer»

«Sinner et Alcaraz sont vraiment des joueurs incroyables et exceptionnels. On va les voir pendant de nombreuses années, et ils seront les leaders du tennis et du sport. Mais Federer et Nadal sont, pour moi, irremplaçables, et une grande partie de moi est partie avec eux. Je suis vraiment différent depuis le départ de Rafa. Je ne pensais pas que ça me ferait ça.»

Novak Djokovic, dans le podcast (Ne)uspjeh prvaka relayé par Tennis Actu