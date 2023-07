Le drapeau géant habituellement tendu sur une face du Säntis pèse 700 kilos. Image: KEYSTONE

Pourquoi il n'y aura pas de drapeau suisse géant au 1er août

C'est une spécialité de Saint-Gall qui rayonne dans toute la Suisse: le drapeau géant tendu sur une face du Säntis, à l'occasion du 1er août. Cette année pourtant, il ne sera pas là. Voici pourquoi.

Stupeur en Suisse alémanique: le drapeau suisse géant, habituellement déployé sur une face du Säntis, dans le canton de Saint-Gall, ne sera pas déployé cette année. La pièce de 80 mètres sur 80 ne sera pas affichée en raison des conditions météorologiques.

Le drapeau suisse à flanc de montagne, le 31 juillet 2022. Image: KEYSTONE

Le pays fêtera donc son anniversaire sans ce drapeau à l'envergure titanesque. Le temps instable de ces derniers jours, avec des pluies fréquentes et des vents parfois forts, a empêché les travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire le transport du drapeau et son montage sur les rochers.

La pose du drapeau en 2020 👇 Vidéo: youtube

Un drapeau de 700 kilos

Car malgré un ciel ensoleillé, des rafales allant jusqu'à 60 km/h devraient être enregistrées toute la journée de lundi. Avec ce vent puissant, la sécurité des 25 travailleurs qui devaient dérouler le drapeau, d'un poids totale de 700 kilos à flanc de montagne, ne pouvait être assurée. Ceux-ci descendent en effet en rappel à flanc de montagne pour dérouler la bannière rouge géante.

Une vingtaine de spécialistes descendent en rappel le long de la façade pour dérouler le drapeau. Image: KEYSTONE

De plus, les prévisions météorologiques pour les jours suivants ne sont également pas bonnes, ce qui aurait rendu le remballage du drapeau difficile et plus long — et donc doublement plus dangereux pour les travailleurs.

Image: KEYSTONE

La société responsable de la pose du drapeau espère que le plus grand drapeau de Suisse pourra à nouveau être exposé sur la face du Säntis le 31 juillet 2024, à l'occasion de la prochaine fête nationale. (evw)

