Steve Guerdat et «Dynamix de Belheme». Keystone

JO de Paris

Steve Guerdat vit une nouvelle histoire d'amour

Des trémolos dans la voix, le Jurassien Steve Guerdat assure que «Dynamix» est «le meilleur cheval que j'ai jamais monté». Le couple est champion d'Europe. Et vise les JO de Paris.

Gina Kern

Après Martin Fuchs et Willi Melliger, Steve Guerdat est seulement le troisième Suisse à remporter une médaille d'or individuelle aux Championnats d'Europe de saut d'obstacles. «Je suis très reconnaissant d'avoir pu remporter le titre avec cette jument exceptionnelle», a déclaré le Jurassien après son triomphe.

Cette jument, c'est «Dynamix de Belheme». Elle a 10 ans et possède une capacité de saut exceptionnelle. Depuis que cette Française vit dans son écurie, Steve Guerdat a souligné à plusieurs reprises qu'elle était quelque chose de très spécial. «C'est le meilleur cheval que j'ai jamais monté», a-t-il déclaré dans une interview en mai. Quand on sait le talent qu'avait «Nino des Buissonnets», champion olympique en 2012, et la relation quasi fusionnelle que Guerdat avait tissée avec ce hongre, le compliment à «Dynamix» prend toute sa dimension...

Guerdat travaille ce cheval dans son écurie d'Elgg depuis cinq ans. Avant cela, «Dynamix» a eu plusieurs poulains. La jument est issue du haras Elevage de Bélhème en Normandie.

C'est ainsi que le couple a triomphé dimanche sur le parcours sélectif de Milan. «J'ai juste essayé de rester calme. Le cheval n'a aucune expérience en championnat. J'ai essayé de lui apporter de la sécurité et de le laisser briller par ses qualités, heureusement j'ai réussi», a commenté Steve Guerdat, ému. Et puis, les mots sont devenus presque attendrissants:

«Je voulais montrer au monde ce que je sais depuis longtemps, à savoir que c'est un animal extraordinaire»

Guerdat est resté le seul cavalier de ce Championnat d'Europe à ne pas commettre la moindre faute durant les quatre jours de compétition. Il a décroché la médaille d'or en toute confiance. «Tous ceux qui me connaissent savent ce que les championnats représentent pour moi. C'est différent d'un concours normal.»

Et tous savent à quel point les Jeux olympiques de Paris seront encore plus particuliers à ses yeux, d'autant plus avec une jument exceptionnelle...