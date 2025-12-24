7 astuces de fin d'année pour économiser de l’argent en 2026

La fin d'année est un moment propice aux économies, si on connaît les bonnes astuces. Image: Shutterstock

Voici 7 astuces pour économiser de l’argent en 2026

Avec un peu d'organisation, on peut économiser des sommes non négligeables. Le passage à la nouvelle année est particulièrement important d’un point de vue financier. Voici quelques conseils pour s'assurer une année 2026 plus sereine.

Vroni Fehlmann Suivez-moi

Economiser sur les impôts

Si vous devez encore effectuer des versements à la caisse de pension ou au troisième pilier avant la fin de l'année, vous pouvez réduire votre charge fiscale. L’important est que les versements soient effectués en 2025. Si vous n'avez pas encore atteint le montant maximal, cela peut en valoir la peine.

Attention toutefois: l’argent doit être crédité sur le compte au 31 décembre. Pour le troisième pilier, le montant maximal s’élève en 2025 à 7258 francs pour les salariés affiliés à une caisse de pension et à 20% du revenu net, avec un plafond de 36 288 francs, pour les indépendants sans caisse de pension.

A partir de 2026, il sera, en outre, possible de verser rétroactivement dans le pilier 3a sur une période allant jusqu’à dix ans, si le montant maximal n’a pas été atteint une année donnée. Si vous n’avez donc pas suffisamment d’économies en 2025, vous pourrez vous rattraper l’an prochain – mais uniquement si, l’année suivante, vous atteignez déjà le montant maximal autorisé.

D’autres déductions ont également un impact sur la déclaration d’impôts de 2025. Il peut donc être judicieux d’effectuer certains paiements avant la fin de l’année, par exemple des dons ou des abonnements aux transports publics.

Demander une réduction de primes

Les délais pour déposer une demande de réduction de primes varient selon les cantons. Dans certains, le 31 décembre fait office de date limite, notamment en Argovie ou dans les cantons de Berne et de Schwyz. Si vous y avez droit, il vaut mieux donc déposer la demande avant le changement d’année.

Dans d’autres cantons, on dispose de plus de temps. A Zurich, le délai court jusqu’à fin mars. Dans le canton de Lucerne, la date limite pour 2026 était fin octobre 2025. Il est toutefois possible de demander un nouveau calcul jusqu’au 31 décembre. Dans le canton de Saint-Gall, le délai a expiré en mars, mais les personnes arrivées de l’étranger après le 2 janvier peuvent encore demander une réduction de primes jusqu’au 31 décembre.

Payer les primes d’assurance-maladie

Certaines caisses-maladie accordent des rabais lorsque les primes de toute l’année sont payées en une seule fois.



Mais il y a un piège: il ne suffit pas de calculer soi-même le montant et de le verser. En règle générale, il faut annoncer ce choix à sa caisse et modifier le mode de paiement. Chez certains assureurs, cela n’est pas possible n'importe quand, et il est peut-être déjà trop tard. En optant pour ce modèle, vous pouvez toutefois réaliser quelques économies.

Quitter l'Eglise

Si vous envisagez de quitter l’Eglise, mieux vaut prendre une décision rapidement. Du moins dans les cantons alémaniques, comme en Nidwald, Appenzell Rhodes-Intérieures, Thurgovie, Argovie, à Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Schaffhouse, Glaris, Zoug ou aux Grisons. Dans ces cantons, la sortie doit être annoncée au 31 décembre de l’année précédente. Dans d’autres cantons, la sortie prend effet immédiatement, par exemple à Zurich, Berne, Lucerne ou Obwald.

Il en va autrement en Romandie: à Neuchâtel et à Genève, les contribuables peuvent décider eux-mêmes s’ils souhaitent payer la facture, sans risquer de poursuites. Au Tessin, c’est également le cas, mais il faut annoncer que l’on souhaite payer la contribution sur une base volontaire. Le canton de Vaud est le seul à ne pas percevoir d’impôt ecclésiastique.

Demander des bourses

Les délais pour demander des aides à la formation varient eux aussi selon les cantons. Dans le canton de Berne, les personnes qui ont commencé une première formation au second semestre 2025 et dont les parents résident dans le canton doivent déposer leur demande jusqu’au 31 décembre.

Il en va de même dans le canton du Valais et en Argovie: les demandes de bourses doivent être déposées avant la fin de l’année.

Résilier les abonnements inutiles

Le changement d’année est aussi l'occasion de faire le tri dans ses abonnements. En avez-vous encore besoin? Serait-il plus avantageux d'en changer? C’est le moment de faire du ménage.

Planifier vacances et festivals

Dernière astuce pour une année 2026 plus sereine: planifiez déjà vos vacances. Les réservations anticipées permettent souvent de bénéficier de rabais.

Il en va de même pour les festivals, qui proposent souvent des tarifs «early bird». Acheter ses billets plusieurs mois à l’avance peut donc être rentable, surtout si on compte y aller de toute façon, indépendamment de l'affiche. Pour certains festivals, comme l’Openair SaintGalles, le Greenfield ou le Gurtenfestival, les premiers billets sont toutefois déjà épuisés.