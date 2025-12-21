en partie ensoleillé
Foot: Lucien Favre officialise sa retraite

Lucien Favre rebondira-t-il
Lucien Favre a officialisé sa retraite.Image: keystone

Une légende du foot romand prend sa retraite

Lucien Favre raccroche définitivement. Le technicien vaudois a officialisé sa retraite, plus de deux ans après sa dernière expérience sur un banc, à Nice.
21.12.2025, 11:5421.12.2025, 12:07

Après 824 matchs au compteur, Lucien Favre raccroche définitivement. Le Vaudois de 68 ans a confirmé au Blick qu’il ne reviendrait pas dans l'univers du football.

Son dernier club dirigé restera donc l’OGC Nice. Son départ du «Gym» en janvier 2023 a mis un terme à une carrière d’entraîneur remarquable. «Je suis en paix avec cette décision. Tout a été accompli, c’est suffisant», a confié Favre.

Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde

Dernièrement, les sollicitations ne manquaient pas, en Europe comme en Arabie saoudite. Mais Favre a systématiquement décliné, poliment mais avec fermeté: «J’ai dit non avec gratitude, c’est définitivement terminé».

L’idée de revenir sur un banc à bientôt 70 ans le refroidit, assure-t-il. Occuper un rôle en dehors du terrain ne l’attire pas non plus.

Commentaire
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné

Favre peut se targuer d’une carrière des plus réussies. En Suisse, il a remporté deux titres avec le FC Zurich, et la Coupe, toujours avec le FCZ, mais aussi avec Servette. Il a également promu Yverdon en LNA et Echallens en LNB.

En France, Lucien Favre a marqué les esprits à Nice, décrochant le titre honorifique de champion d’automne lors de l'exercice 2016/2017, avant d’offrir au «Gym» sa meilleure saison depuis 40 ans.

ARCHIVBILD ZUM ARTIKEL ZU LUCIEN FAVRE --- epa10040763 Swiss new head coach of French Ligue 1 club OGC Nice, Lucien Favre, leads a training session, in Nice, France, 29 June 2022. The club on 27 June ...
Lucien Favre à Nice.image: Keystone

En Allemagne, il a propulsé vers les sommets le Hertha et le Borussia Mönchengladbach, allant jusqu'à devenir une légende à Gladbach. Le Suisse a dirigé l’équipe pendant 189 matchs, de 2011 à 2015. Sous sa direction, elle est passée d’un candidat à la relégation à un habitué de la Ligue des champions.

Lucien Favre a gravi les échelons jusqu’au très haut niveau européen, puisqu'il a également entraîné le Borussia Dortmund, où il a remporté la Supercoupe et terminé à deux reprises deuxième du championnat, établissant parfois des records de club. Avec une moyenne de 2,02 points par match, il figure parmi les entraîneurs les plus performants de l’histoire du BVB, devant des icônes comme Jürgen Klopp ou Ottmar Hitzfeld. Pourtant, Favre n’a jamais été pleinement épanoui à Dortmund, en partie à cause de son caractère réservé.

Les qualités de Lucien Favre dans le football professionnel sont indiscutables. Il a choisi de ne plus les mettre au service d’aucun club.

(watson.de/con/roc)

