Benzema portait une tenue très spéciale lundi et on sait pourquoi

Karim Benzema a été sacré grand gagnant du Ballon d'Or 2022 lundi soir. Il en a profité pour rendre un hommage très spécial.

Un article de

Pour Karim Benzema, un «rêve d'enfant» s'est réalisé. Le professionnel est le lauréat du Ballon d'Or 2022, le prix récompensant le meilleur footballeur de l'année, décernée depuis 1956 par le magazine français France Football. C'est en tenue de soirée chic que le joueur français de 34 ans est monté sur scène lundi pour recevoir le trophée. Derrière le choix de sa tenue, il y avait un message.

Lors de cette soirée, on a vu Benzema en costume noir, une chemise blanche et un collier noir fermé par un bouton doré, le tout accompagné des lunettes en métal doré également. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que l'attaquant du Real Madrid s'est étrangement inspiré d'une mégastar décédée. En effet, Tupac avait porté un look très similaire lors des American Music Awards à Los Angeles en 1996, y compris les lunettes dorées.

En portant une tenue presque identique, Benzema confirme son admiration pour le rappeur. «Comme un symbole à son amour pour le rap», écrit le Parisien. Une information que le principal intéressé a confirmée en publiant sur une story sur son compte Instagram un article du magazine sportif Marca, mentionnant l'hommage de la star au rappeur.

«L'hommage de Karim Benzema à Tupac» Karim Benzema a confirmé avoir rendu hommage à Tupac lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Image: instagram

Pour rappel, Tupac Amaru Shakur, ou Tupac, est né en 1971. Il est, à ce jour encore, l'un des artistes musicaux les plus influents au monde. En 1996, le rappeur, victime d'une fusillade, est mort à l'âge de 25 ans. A ce jour, le meurtre de la star reste non-élucidé.