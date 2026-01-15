assez ensoleillé10°
Servette-Lausanne: l'arbitre Sandro Schärer avait un micro

L&#039;arbitre Sandro Schaere, droite, donne un carton rouge a Mardochee Miguel (SFC), gauche, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et le FC Lausanne-Sport ...
Sandro Schärer expulse et réprimande le Servettien Miguel Mardochée. Image: KEYSTONE

Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante

Lors du derby lémanique de Super League mercredi, les discussions de l'arbitre Sandro Schärer avec les joueurs et la VAR ont été enregistrées. Et il y a des interactions surprenantes.
15.01.2026, 15:0115.01.2026, 15:01
Jakob Weber / ch media

«Pas de discussion, simulation évidente. Allez, partez, j’explique au capitaine. Tu es le capitaine? Alors va-t’en. On n’est pas en 5ᵉ ligue ici, on joue au football professionnel. Rends ton coéquipier responsable, pas moi.» C’est avec ces mots secs que Sandro Schärer s’adresse aux joueurs de Servette venus protester, mercredi soir contre Lausanne.

Quelques secondes plus tôt, le jeune Miguel Mardochée, 18 ans et pur produit du club, venait d’écoper d’un deuxième avertissement pour une simulation dans les seize mètres adverses, à la 37ᵉ minute. Résultat: expulsion, pour sa première titularisation... Le numéro 39 grenat a ainsi laissé ses coéquipiers à dix pendant plus d'une heure. Ils se sont finalement inclinés 1-0 dans ce derby lémanique.

La simulation en vidéo

Vidéo: blue sport

Si ces échanges entre l'arbitre et les joueurs sont audibles, c’est parce que l’Association suisse de football (ASF) a invité des observateurs, au siège de la Maison du football à Berne, à écouter en direct la communication entre les arbitres. On entend ainsi Schärer dialoguer avec ses assistants, mais aussi avec l'arbitre VAR Sven Wolfensberger et son équipe, dans le studio de Volketswil (ZH).

Dans ce studio, les images de la VAR – assemblées par un opérateur à partir de sept caméras – sont projetées sur un écran partagé en quatre. Elles sont diffusées avec trois secondes de décalage par rapport au direct. Un laps de temps volontaire, qui permet de revoir immédiatement les actions litigieuses.

Le studio VAR de la Swiss Football League à Volketswil.
Le studio VAR de la Swiss Football League à Volketswil. image: keystone

«Tu es à l’antenne», lance Sven Wolfensberger à Sandro Schärer juste avant le coup d’envoi, lorsque l’arbitre apparaît à l’écran. Pendant le match, ce sont surtout Schärer et ses assistants que l’on entend. Leur langage est codifié, majoritairement en anglais: «Play on», «Touch», «Back», «Wait» ou encore «Delay the game» lorsqu’une situation doit encore être analysée.

Dans leur studio, l'arbitre VAR et son assistant annoncent chaque scène potentiellement révisable. Pour entrer en contact avec l’arbitre sur le terrain, l'arbitre VAR appuie simplement sur un bouton.

ARCHIV - 23.10.2024, Sachsen, Leipzig: Fußball: Champions League, RB Leipzig - FC Liverpool, Vorrunde, 3. Spieltag, Red Bull Arena, Schiedsrichter Sandro Schärer verfolgt das Spiel. (zu dpa: «Schweize ...
Sandro Schärer est considéré comme le meilleur arbitre suisse actuellement.Image: keystone

«Chez Schärer, la communication interne est réduite au strict minimum», explique Sascha Amhof, responsable du secteur arbitrage, qui supervise la soirée. A la 11ᵉ minute survient la première situation délicate. «Possible main. Ma vue était bloquée, je ne l’ai pas vue», indique Schärer. La réponse de la VAR tombe rapidement:

«Bras le long du corps, mouvement naturel, pas de penalty. Check terminé.»

«Tu fais du cinéma»

Mais ce qui fascine presque autant que les échanges techniques, ce sont les interactions entre l’arbitre et les joueurs. Plutôt que de véritables discussions, il s’agit surtout d’injonctions fermes. Schärer est très direct avec les joueurs, et ne laisse aucune place à la contestation. «Tu veux un jaune? Un, deux.» Brandon Soppy comprend le message et s’éloigne. Schärer prend ensuite le temps d’expliquer sa décision au capitaine Olivier Custodio.

epa11440257 Pedro Neto of Portugal (C) and Cristiano Ronaldo of Portugal react to referee Sandro Schaerer during the UEFA EURO 2024 group F soccer match between Georgia and Portugal, in Gelsenkirchen, ...
Sandro Schärer ne se laisse pas intimider, même avec des stars comme Cristiano Ronaldo (ici lors de l'Euro 2024). Image: keystone

L’arbitre commente aussi constamment ce qui se passe sur le terrain. Un exemple? Schärer lance au Lausannois Florent Mollet, qui a tenté d'obtenir un penalty:

«Tu fais du cinéma, garde les pieds sur terre, mon ami»

On entend aussi un soupir de Schärer lorsqu’il doit sprinter, ou un «Aïe aïe aïe!» quand un joueur de Servette envoie une balle en cloche dangereuse dans sa propre surface.

«Attention, Zeidler est sur le terrain», signale à un moment la VAR au quatrième officiel, qui renvoie aussitôt l’entraîneur lausannois dans sa zone technique.

On parle précisément de cela ici👇

Cette habitude fautive des coachs de foot reste souvent impunie

La seconde mi-temps débute, et Sandro Schärer n’a toujours commis aucune erreur. A la 64ᵉ minute, on l’entend compter à voix haute la distance réglementaire du mur avant un coup franc excentré. Quelques secondes plus tard, le ballon finit au fond des filets. «But contre son camp, pas hors-jeu», tranche Schärer, immédiatement confirmé par la VAR. Lausanne mène 1-0.

A la 80ᵉ minute, l’arbitre arrache même un sourire dans son micro:

«Guillemenot entre en jeu, fais attention»

Mais l’attaquant genevois, réputé pour provoquer des penalties, ne se retrouve pas en situation dangereuse. Dans le temps additionnel, Schärer intime encore au Vaudois Souleymane NDiaye de se relever et d’arrêter de gagner du temps. Le joueur obtempère. Après 93 minutes sans faute, l’arbitre siffle la fin du match.

RECORD DATE NOT STATED CSSL - 202526 - GCZ vs SERVETTE - ZURSER251206 - Jeremy Guillemenot 21 Zurich Stadion Letzigrund Zürich Schweiz Copyright: xSergioxBrunettix
Le Servettien Jérémy Guillemenot était dans le viseur de Sandro Schärer et de la VAR, mercredi.Image: imago

Un «Grazie» s’échange encore au moment des remerciements et prise de congé avec la VAR, puis la connexion est coupée. Le chef des arbitres, Daniel Wermelinger, conclut:

«Nous sommes heureux d’avoir vu aujourd’hui un arbitre sans erreur»

Le choix de confier cette expérience à Sandro Schärer, considéré comme le meilleur arbitre suisse, n’avait rien d’un hasard.

Le chef des arbitres dresse un bilan mitigé

Tous ses collègues n’affichent pas la même sérénité. Wermelinger le reconnaît volontiers et profite de l’événement pour tirer le bilan de la phase aller du championnat.

«Nous avons eu des matchs vraiment mauvais. Lors de Bâle-YB, quand Xherdan Shaqiri était hors-jeu avant la main qui a mené au penalty, l’assistant et la VAR n’ont pas répondu à nos attentes.»

La scène en détail👇

Battu par Bâle, YB est furieux à cause de cette décision arbitrale

Toujours selon le chef des arbitres: lors de Thoune-Sion, une poussée sur Numa Lavanchy dans la surface aurait aussi dû être sanctionnée d'un penalty.

Wermelinger ne mentionne pas d’autres scènes tout aussi irritantes, comme par exemple la longue interruption de 15 minutes de la VAR lors de YB-GC.

Sur les terrains, la critique est également vive. Dans un sondage de 20 Minuten réalisé auprès de 48 joueurs de Super League, dix ont répondu «aucun» à la question de savoir qui est le meilleur arbitre. Sandro Schärer arrive en tête, mais avec seulement deux voix d’avance sur son dauphin, Urs Schnyder. Ce dernier est le seul des poursuivants de Schärer à dépasser les trois voix.

The referee Urs Schnyder in action, during the Super League soccer match of Swiss Championship between Servette FC, SFC, and Luzern, FCL, at the Stade De Geneve in Geneva, Switzerland, Monday, April 2 ...
Urs Schnyder est le deuxième meilleur arbitre de Super League, selon des joueurs sondés par 20 Minuten. image: Keystone

Les chiffres confirment une tendance négative. Lors de la saison 2023/24, la VAR était intervenue 74 fois. La saison suivante, ce nombre est monté à 101. A mi-parcours de l’exercice 2025/26, on en est déjà à 75 interventions. Dans 51 cas, l’arbitre a été appelé à l’écran, et à 24 reprises, une position de hors-jeu a été corrigée.

Malgré tout, Daniel Wermelinger se veut optimiste:

«Nous n’avons pas atteint le maximum de points, mais nous sommes dans le premier tiers du classement (international)»

Il se réjouit surtout que la Suisse compte, avec Schärer et Schnyder, deux arbitres appelés à officier en Ligue des champions en 2026.

Daniel Wermelinger a lui-même été arbitre de Super League.
Daniel Wermelinger a lui-même été arbitre de Super League. image: Freshfocus

La VAR coûte près de 900 000 francs par saison à la Super League. Quant aux longues interruptions, souvent décriées par les supporters, Daniel Wermelinger relativise:

«La question des pauses n’est pas centrale pour nous. Nous voulons faire le moins d’erreurs possible. C’est pour cela que nous travaillons dur avec les arbitres afin qu’ils prennent la bonne décision sur le terrain. L’objectif doit être d’avoir le moins d’interventions (de la VAR) possible.»

Et ce dès ce week-end et la 20e journée de Super League. Lausanne tentera d'enchaîner sur la pelouse de Young Boys (samedi à 20h30), Servette de rebondir à la maison contre Zurich (dimanche à 14h30) et Sion de confirmer sa bonne forme, à Bâle (dimanche à 16h30).

Adaptation en français: Yoann Graber

