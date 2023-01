La nageuse genevoise Claudia Schafer va disputer ses premiers championnats du monde en eau glacée, à Samoëns en Haute-Savoie. image: claudia schafer

«Je détestais le froid»: Cette Genevoise nage aux Mondiaux en eau glacée

480 téméraires participent aux championnats du monde de natation en eau glacée (environ 4°C) ce week-end en Haute-Savoie. Parmi eux, 17 Suisses, dont la Genevoise Claudine Schafer. Elle nous raconte sa passion pour ce sport extrême.

Claudine Schafer participera samedi à ses premiers championnats du monde de natation en eau glacée, à Samoëns en Haute-Savoie. Pourtant, il y a seulement six ans, cette Genevoise de 55 ans n'aurait jamais cru ça possible. «Je détestais le froid, c'était horrible pour moi!», rigole-t-elle au bout du fil.

Mais depuis, beaucoup d'eau (glacée) a coulé sous les ponts. Son déclic, Claudine Schafer l'a eu grâce à des séances de cryothérapie, ce traitement où le patient est complètement immergé dans un caisson avec une température extrêmement basse. «Je devais soigner une tendinite aux épaules qui m'empêchait de nager à la piscine», se souvient alors cette triathlète qui venait de reprendre le sport après plusieurs années de pause. Bingo! La cryothérapie est une véritable révélation pour elle:

«Ce traitement a eu un effet formidable! A partir de là, je me suis dite: "Ok, c'est décidé, maintenant je vais aller nager une fois par semaine dans le lac en hiver"» Claudine Schafer, nageuse en eau glacée

Le magnifique site des Mondiaux en eau glacée de Samoëns. image: claudia schafer

C'est peu dire que la glace a été complètement brisée entre Claudine Schafer et l'eau froide. Cet hiver est le quatrième que la Genevoise traverse entièrement en allant nager dans le Léman. Détail important: elle y va en costume de bain, histoire de retrouver les conditions des compétitions officielles, où les combinaisons sont interdites. Elle a tenu sa bonne résolution, en s'entraînant hebdomadairement au sein de la structure Performa Training Milesi avec un coach. «Parfois, il n'est pas physiquement là, mais il dirige la séance en ligne», précise la cinquantenaire.

Voyage en Russie et couteaux dans les mains

Vous l'aurez compris, elle est du genre déterminée. Au point d'être allée en février 2022 jusqu'en Russie, pour se tester dans l'eau glaciale de la Neva à Saint-Pétersbourg. «Elle était à 0° C», grelotte encore Claudine Schafer.

«Quand j'ai vu les organisateurs dégager les couloirs de nage en cassant des blocs de glace avec des marteaux, je me suis dite: "Mais dans quelle situation t'es-tu fourrée?!"»

Mais, au final, la Genevoise s'est rassurée lors de son séjour russe, où elle a décroché deux 3e place dans sa catégorie d'âge.

Claudia Schafer lors de la Neva Cup 2022 à Saint-Pétersbourg. image: claudia schafer

Elle a aussi pu constater qu'elle supporte de nager 100 mètres dans des conditions extrêmes, elle qui se contentait de plus petites distances en compétition auparavant (25 m et 50 m). Parce que oui, même pour une athlète avec une excellente condition physique comme Claudine Schafer (elle participe à des ironmans et mesure 170 cm pour 52 kg), cette activité reste risquée. Et parfois douloureuse. «Les premières secondes dans l'eau, on se dit: "Wow!" C'est une sensation exceptionnelle dans le corps, comme si on avait une montée d'hormones euphorisantes», témoigne la nageuse du Léman.

Jusqu'à 50 mètres de course (environ 40 secondes), elle affirme ne pas ressentir le froid. Mais cet effet agréable peut vite s'estomper et se transformer en inconfort.

«A l'entraînement, où je nage parfois jusqu'à 500 mètres, je ressens au bout d'un certain moment des sortes de petits électrochocs dans les doigts, comme des piques. C'est le signal qui m'indique que je dois arrêter.»

Visite guidée du site des Mondiaux de Samoëns en vidéo 📺 Vidéo: extern / rest

Contrairement à d'autres, Claudine Schafer a la chance de ne pas avoir de maux de tête ou de douleurs aux pieds, par exemple. «Parfois, on ne sent plus rien au niveau des bras. On a l'impression d'avoir des aiguilles voire des couteaux qui se plantent dans les mains. La douleur est intense», raconte pour Franceinfo le crack français Axel Reymond, qui s'aligne sur le 1000 m.

Une distance que ne veut pas tenter Claudine Schafer, qui nagera les 50 et 100 m nage libre ainsi que le relais 4x250 m. «Comme je suis maigre, j'ai trop peur pour mes organes», argumente-t-elle.

Médecins intransigeants et cracks made in USA

Avant de voir leur inscription pour ces Mondiaux validée, la Suissesse et tous les autres participants ont dû amener un certificat médical et passer des tests sur place, notamment un électrocardiogramme. Tous les nageurs qui parcourent 250 mètres ou plus sont munis d'une ceinture de sécurité et des médecins veillent à tout moment au bord du bassin. «Dès qu'ils voient que notre manière de nager devient moins fluide ou qu'on ralentit trop par rapport aux précédentes longueurs, ils nous sortent de l'eau. Et on est obligé d'accepter cette décision», fait savoir Claudine Schafer, tout en applaudissant ce protocole.

Et contrairement aux compétitions en piscine, où les athlètes commencent la course par un plongeon, les nageurs d'eau glacée ont droit à cinq secondes dans la flotte avant le coup de pistolet pour s'habituer à la température, histoire d'éviter un choc hypothermique.

Claudia Schafer a déjà été prendre la température sur place, au propre et au figuré. image: claudia schafer

Et quid de ses objectifs sportifs? «J'espère finir dans le top 15 sur 100 m». Elle enchaîne, en rigolant:

«Mais bon, quand j'ai vu la liste des 100 participantes avec des nageuses qui viennent des Etats-Unis ou du Maroc, ça m'a un peu calmée. Je me dis que, pour venir de si loin, elles doivent forcément être des cracks!»

Sa voix enjouée ne trompe pas: Claudine Schafer a hâte de débuter ses premiers Mondiaux. Ce sera samedi, avec le 100 m, sa discipline phare. Mais la Genevoise est prête à se laisser surprendre: «Comme je suis une spécialiste des sports d'endurance, il y a des chances que je sois encore meilleure sur 250 m, même si c'est la première fois que je nagerai cette distance en compétition», sourit-elle.