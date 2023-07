La natation artistique tient sa nouvelle star et c'est un homme

Diaz del Rio s'est imposé dans l'épreuve technique avec 224.555 points devant l'Américain Kenneth Gaudet (216.800) et le Kazakh Eduard Kim (216.000). Une compétition de duo mixte existait déjà aux Mondiaux depuis l'édition 2015 à Kazan, mais c'est la première fois qu'une catégorie masculine solo figure au programme des Mondiaux.

La Suisse a souvent craqué en fin de match, l'an dernier à l'Euro. La sélectionneuse Inka Grings fait tout pour que cela ne se reproduise pas lors de la Coupe du monde (20 juillet-20 août). Interview.

Inka Grings, lors de l'Euro 2022 en Angleterre, les Suissesses ont bien tenu le coup sous la direction de votre prédécesseur Nils Nielsen, mais elles ont souvent cédé dans les dernières minutes. En avez-vous tiré les conclusions pour que cela ne se produise pas au Mondial, qui débute vendredi pour la Suisse?

Oui, nous nous entraînons davantage, car je pense que l'aspect physique est déterminant. Le préparateur physique et moi-même avons récemment comparé les statistiques d'avant l'Euro avec les valeurs actuelles, et je peux déjà vous dire que les joueuses ont parcouru quelques kilomètres de plus. Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour être en forme dès le premier match vendredi.