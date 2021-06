Sport

Nati

Euro 2020: la Suisse rate un penalty puis encaisse deux buts



Live: la Suisse rate un penalty puis encaisse deux buts

Infos en direct, analyses et interviews: tout savoir sur Suisse - France jusqu'au bout de la nuit.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Benzema marque deux buts en deux minutes: 2-1!

A la 57e, Mbappé sollicite Benzema, qui s'emmène le ballon dans la surface et bat Yann Sommer d'un «vilain» pointu du gauche. Deux minutes plus tard, Coman lance un mouvement sur la gauche, où Griezmann trouve la tête de Benzema au second poteau. 2-1: la confiance change brusquement de camp.

Penalty raté pour la Suisse!

Faute de Pavard sur l'incontournable Zuber. L'arbitre ne siffle pas mais la VAR rectifie. Riccardo Rodriguez, qui avait manqué ses trois derniers penalties avec la Suisse, choisit de frapper à ras de terre, un peu sur la droite. Lloris arrête le tir d'une manchette. La Nati manque le K.-O.

La France (re)change tout

Deschamps sort un défenseur (Lenglet) pour faire entrer un attaquant supplémentaire (Coman). La France évolue désormais en 4-2-3-1, avec un trio Mbappé-Griezmann-Coman en soutien de Benzema. La nouvelle organisation n'aura pas tenu longtemps...

Th. Wiesel a trouvé le plan

On a retrouvé les images de la causerie d'avant-match de Vladimir Petkovic #FRASUI pic.twitter.com/qR41hfQHbr — Thomas Wiesel (@wieselT) June 28, 2021

Un plan presque parfait

Est-ce sa réorganisation tactique? La nervosité? Une certaine perplexité après l'ouverture du score? Toujours est-il qu'après 45 minutes, la France apparaît particulièrement désordonnée et nerveuse, réduite à compter sur les rush de Mbappé. Deschamps a déjà rectifié son dispositif tactique en installant une défense à quatre, avec Pavard en latéral droit et Kimpenbe à gauche (Rabiot retrouvant son poste de demi relayeur).

La Suisse réalise un match presque parfait en restant compacte, avec une animation offensive qui ne manque pas de verticalité et de maîtrise. Sans être très dangereuse, la Nati fait peser une menace constante, principalement par Embolo, et surtout, elle mène au score. Plus le temps passe, plus ce 1-0 semble instiller le doute dans les esprits français.

La Suisse sereine

Les démarrages de Mbappé font mal mais la défense suisse résiste et ressort les ballons proprement, ce qui permet à tout le bloc de remonter et de rester entreprenant. Jusqu'ici, tout fonctionne parfaitement pour la Nati, malgré quelques alertes. La France, visiblement nerveuse, commet pas mal de maladresses, avec le ballon et la semelle...

Le but suisse en image Le but de SEFEROVIC !!!!!



FRANCE 🇫🇷 0-1 🇨🇭 SUISSE#EURO2020 || #FRASUI



pic.twitter.com/u2pvr8hHgy — LE FIVE ⚽️🏟 (@LE_FIVE5) June 28, 2021

Seferovic 1-0!

Sur le flanc gauche, Steven Zuber adresse un centre parfait pour Haris Seferovic, qui devance Clément Lenglet de la tête et pique la balle au premier poteau. Nouvelle passe décisive pour Zuber, nouveau but pour Seferovic, l'éternel souffre-douleur helvétique (comme ailleurs Morata et Giroud).

La France met la pression

La France se montre immédiatement dangereuse par Mbappé et obtient un corner qui trouve la tête de Varane. Trois minutes plus tard, Benzema tente un premier slalom dans les seize mètres helvétiques.

Le chant du coucou 🐦

Les supporters suisses dans les rues de Bucarest chantent "Vogellisi chunt vom bärberoberland", ambiance très festive à plus de 3h du coup d'envoi de #FRASUI pic.twitter.com/0DzXS9k1O8 — Thibault Lefèvre (@thibaultlefevre) June 28, 2021

Le chant du coq 🐔

«A moins que les Français ne restent bloqués dans l'ascenseur, ils ne peuvent pas perdre»

La France en 3-4-1-2 🇫🇷

Comme révélé par plusieurs indiscrétions, la France change de système pour la troisième fois depuis le début de l'Euro, et de composition d'équipe pour la quatrième fois en quatre matches!

Didier Deschamps aligne un 3-4-1-2 avec Griezmann en soutien de Mbappé et Benzema. Les trois attaquants (à leur demande?) occupent une position plus axiale et moins contraignante sur le plan défensif.

La compo

Lucas Hernandez (genou) commence sur le banc. Faute de latéral gauche disponible, Deschamps confie le poste à Adrian Rabiot, milieu relayeur de métier. Notons qu'en 2018, le même Rabiot avait refusé un statut de réserviste, indigne de son talent, et qu'il semble désormais accepter n'importe quel travail, même balayer le couloir gauche.

La Suisse inchangée 🇨🇭

Vladimir Petkovic reconduit l'équipe qui a battu la Turquie 3-1, mais aussi la même organisation tactique - désormais recopiée reproduite par la France.

La compo

Reste à découvrir si la Suisse défendra farouchement ses principes de possession et de pressing haut et, au départ, si elle en aura l'occasion (en clair, si elle aura le ballon). Ce style de jeu conviendrait à la France, davantage en difficulté face aux blocs bas et attentistes.

Lire le décryptage tactique ici

Record pour Petkovic

En poste depuis 2014, le Tessinois dirige son 77e match à la tête de la Nati. Il égale le record de Karl Rappan, inventeur du verrou suisse - devenu le catenaccio italien. Le bilan de Petkovic est de 41 victoires, 16 nuls et 19 défaites.

Image: KEYSTONE

Les chiffres clés

Image: KEYSTONE