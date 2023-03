Gilbert Gress, Murat Yakin et Köbi Kuhn (de gauche à droite) font partie des 29 sélectionneurs de l'histoire de la Nati. image: keystone

Nati

Voici la liste de tous les sélectionneurs de l'histoire de la Nati

Depuis ses débuts en 1908, l'équipe de Suisse de football a connu 29 sélectionneurs. Découvrez leur nom, leur longévité et leur origine.

L'actuel sélectionneur, Murat Yakin, est le 29e coach dans l'histoire de la Nati. Il a pris ses fonctions en août 2021 et a réussi à qualifier directement l'équipe pour le Mondial 2022 au Qatar. La Suisse s'y était arrêtée en huitième de finale face au Portugal (1-6).

Faits intéressants: on trouve dans cette liste seulement cinq Romands. Onze coachs sont encore en vie. Le sélectionneur assis le plus longtemps sur le banc est l'Autrichien Karl Rappan (2800 jours, soit 7 ans et demi, entre 1942 et 1949). Quant à ceux qui ont le mieux réussi? Ils sont tous les deux Anglais: Jimmy Hogan (1924) et Roy Hodgson (1992-1996), avec respectivement 2,25 et 1,86 points de moyenne par match.

Murat Yakin (en poste)

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: août 2021 - aujourd'hui

Nombre de matchs: 20

Date de naissance: 15 septembre 1974

Origine: Suisse

Vladimir Petkovic

Image: keystone

Période comme sélectionneur: août 2014 - juillet 2021

Nombre de matchs: 78

Date de naissance: 15 août 1963

Origine: Bosnie / Suisse

Ottmar Hitzfeld

Image: keystone

Période comme sélectionneur: juillet 2008 - juillet 2014

Nombre de matchs: 61

Date de naissance: 12 janvier 1949

Origine: Allemagne / Suisse

Köbi Kuhn ✝️

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: septembre 2001 - juin 2008

Nombre de matchs: 70

Date de naissance: 12 octobre 1943

Date de décès: 26 novembre 2019

Origine: Suisse (ZH)

Enzo Trossero

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: juillet 2000 - juin 2001

Nombre de matchs: 9

Date de naissance: 23 mai 1953

Origine: Argentine

Hans-Peter Zaugg

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: février 2000- avril 2000

Nombre de matchs: 2

Date de naissance: 2 décembre 1952

Origine: Suisse (BE)

Gilbert Gress

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: mars 1998 - octobre 1999

Nombre de matchs: 18

Date de naissance: 17 décembre 1941

Origine: France / Suisse

Rolf Fringer

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: août 1996 - octobre 1997

Nombre de matchs: 11

Date de naissance: 26 janvier 1957

Origine: Autriche

Artur Jorge

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: mars 1996 - juin 1996

Nombre de matchs: 7

Date de naissance: 13 février 1946

Origine: Portugal

Roy Hodgson

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: juillet 1992 - mars 1996

Nombre de matchs: 37

Date de naissance: 9 août 1947

Origine: Angleterre

Uli Stielike

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: juillet 1989 - décembre 1991

Nombre de matchs: 24

Date de naissance: 15 novembre 1954

Origine: Allemagne

Daniel Jeandupeux

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: mars 1986 - avril 1989

Nombre de matchs: 28

Date de naissance: 7 février 1949

Origine: Suisse (BE)

Paul Wolfisberg ✝️

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: janvier 1981 - décembre 1985; juin 1989

Nombre de matchs: 52

Date de naissance: 15 juin 1933

Date de décès: 24 août 2020

Origine: Suisse (LU)

Léon Walker ✝️

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: mai 1979 - décembre 1980

Nombre de matchs: 16

Date de naissance: 29 juillet 1937

Date de décès: 29 octobre 2006

Origine: Suisse (BE)

Roger Vonlanthen ✝️

Image: keystone

Période comme sélectionneur: février 1977 - mars 1979

Nombre de matchs: 15

Date de naissance: 5 décembre 1930

Date de décès: 7 juillet 2020

Origine: Suisse (Genève)

Miroslav Blazevic ✝️

Image: keystone

Période comme sélectionneur: septembre 1976 - octobre 1976

Nombre de matchs: 2

Date de naissance: 10 février 1935

Date de décès: 8 février 2023

Origine: Croatie / Suisse

Bruno Michaud ✝️

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: avril 1972 - mai 1973

Nombre de matchs: 7

Date de naissance: 14 octobre 1935

Date de décès: 1er novembre 1997

Origine: Suisse (BS)

Louis Maurer ✝️

Image: keystone

Période comme sélectionneur: juin 1970 - juin 1972

Nombre de matchs: 10

Date de naissance: 21 février 1904

Date de décès: 1er mai 1988

Origine: Suisse (VD)

René Hüssy ✝️

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: avril 1970 - mai 1970; juin 1973 - septembre 1976

Nombre de matchs: 26

Date de naissance: 19 octobre 1928

Date de décès: 11 mars 2007

Origine: Suisse (ZH)

Erwin Ballabio ✝️

Image: keystone

Période comme sélectionneur: mai 1967

Nombre de matchs: 2

Date de naissance: 20 octobre 1918

Date de décès: 4 mars 2008

Origine: Suisse (SO)

Alfredo Foni ✝️

Image: KEYSTONE

Période comme sélectionneur: juillet 1964 - janvier 1967

Nombre de matchs: 18

Date de naissance: 20 janvier 1911

Date de décès: 28 janvier 1985

Origine: Italie

Jiri Sobotka ✝️

image: twitter

Période comme sélectionneur: avril 1964 - mai 1964

Nombre de matchs: 3

Date de naissance: 6 juin 1911

Date de décès: 20 mai 1994

Origine: Tchéquie

Willibald Hahn ✝️

Image: keystone

Période comme sélectionneur: septembre 1958 - octobre 1959

Nombre de matchs: 6 matchs

Date de naissance: 31 janvier 1908

Date de décès: 31 mai 1999

Origine: Autriche

Jacques Spagnoli ✝️

image: lausanne-sport

Période comme sélectionneur: mai 1955 - mai 1958

Nombre de matchs: 21

Date de naissance: 8 janvier 1914

Date de décès: 5 mai 2002

Origine: Suisse (VD)

Hans Rüegsegger ✝️

Image: keystone

Période comme sélectionneur: septembre 1954 - octobre 1954

Nombre de matchs: 2

Date de naissance: 6 mai 1916

Date de décès: 2011

Origine: Suisse (BE)

Franco Andreoli ✝️

image: archivio-tipress.ch

Période comme sélectionneur: mars 1950 - novembre 1950

Nombre de matchs: 8

Date de naissance: 2 décembre 1915

Date de décès: 3 février 2009

Origine: Suisse (TI)

Karl Rappan ✝️

Image: keystone

Période comme sélectionneur: septembre 1937 - juin 1938; février 1942 - octobre 1949; juillet 1953 - juin 1954

Nombre de matchs: 57

Date de naissance: 26 septembre 1905

Date de décès: 31 décembre 1995

Origine: Autriche

Jimmy Hogan ✝️

image: twitter

Période comme sélectionneur: janvier 1924 - décembre 1924

Nombre de matchs: 4

Date de naissance: 16 octobre 1882

Date de décès: 30 janvier 1974

Origine: Angleterre

François Dégerine ✝️

image: super-servette.ch