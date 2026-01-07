larges éclaircies-4°
Il y aura une Tournée des quatre tremplins féminine en 2026/27

Du shampoing à la parité: le saut à ski féminin franchit un cap
Selina Freitag et ses collègues sauteuses auront bientôt leur Tournée.image: Getty

Cette décision fait prendre un nouvel envol au saut à ski féminin

Un an après la polémique sur les prix remis aux sauteuses, il apparaît qu’une première Tournée des quatre tremplins féminine sera organisée l’hiver prochain, le dernier obstacle à sa création ayant été levé.
07.01.2026, 18:4207.01.2026, 18:42
Romuald Cachod

Il y a un an, le monde du saut était secoué par une polémique en pleine Tournée des quatre tremplins.

A l’époque, la sauteuse allemande Selina Freitag dénonçait les écarts de prix entre le mythique événement, réservé aux hommes, et le Two Nights Tour, son pendant féminin lancé lors de la saison 2021/2022.

«Chez les hommes, une victoire lors de la qualification rapporte 3 000 francs. Ici, j'ai reçu un sac avec du gel douche, du shampoing et quatre serviettes.»
Selina Freitag auprès de la chaîne ARD

Nous vous en parlions ⬇️

«Les hommes touchent 3'000 francs, et moi du shampoing»

Cet hiver, les organisateurs ont rectifié le tir en délivrant des primes en argent plutôt que des présents jugés sexistes. Une avancée supplémentaire après l’intégration du saut à ski féminin aux Jeux olympiques de Sotchi 2014 et l’organisation en 2024 de la toute première étape de Coupe du monde de vol à ski sur le tremplin norvégien de Vikersund.

Au cours de cette saison, les sauteuses seront aussi autorisées à s'avancer sur l'immense plateforme de Planica, ce qui constitue une première. Ce même site devrait accueillir les premiers Championnats du monde de vol à ski combinant hommes et femmes, en 2028.

A propos de Planica ⬇️

Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace

Mais une autre évolution, sans doute encore plus marquante, se profile également. D'après les médias allemands et autrichiens, le Two Nights Tour laissera place la saison prochaine à la toute première Tournée des quatre tremplins féminine, tandis que l’épreuve masculine célébrera en 2026/2027 sa 75e édition. Cette étape est rendue possible grâce à la levée du frein qui limitait le rendez-vous des sauteuses aux deux premiers concours, à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen.

Site d’accueil de la troisième manche de la Tournée, à Innsbruck, le célèbre tremplin du Bergisel était jusqu’ici le seul à ne pas disposer d’un éclairage. Or le chevauchement des compétitions masculines et féminines nécessite des épreuves en soirée. Il sera possible d'en organiser dès l’hiver prochain, le gouvernement fédéral autrichien, le land du Tyrol, la ville d’Innsbruck et la Fédération autrichienne de ski (ÖSV) étant parvenus à s’entendre sur le financement d’un système estimé à 4,8 millions d’euros. Les travaux devraient avoir lieu au printemps.

INNSBRUCK, AUSTRIA - JANUARY 04: A general view prior to the Individual HS130 at the Four Hills Tournament Men Innsbruck at Bergisel-Stadion Olympiaschanze on January 04, 2022 in Innsbruck, Austria. ( ...
Le tremplin d'Innsbruck domine la ville.Getty Images Europe

La cohabitation s’annonce néanmoins délicate. C’est pourquoi Sandro Pertile, responsable du saut à ski à la Fédération internationale de ski (FIS), n’exclut pas de réduire le nombre d’athlètes masculins en lice ou de supprimer certains sauts d’essai, comme il l’a déclaré ce mardi en marge du concours des rois à Bischofshofen.

L’introduction d’une Tournée des quatre tremplins féminine devrait également contraindre la FIS à revoir ses plans pour une Coupe du monde unique dès la saison prochaine, qui devait initialement regrouper sauteurs et sauteuses sur les mêmes sites. En effet, en permettant la création de cette Tournée féminine, la Fédération autrichienne de ski demande que les épreuves de Villach et Hinzenbach, réservées aux femmes, soient maintenues. Elles étaient amenées à disparaître avec cette réforme.

Si l’équité sur la Tournée des quatre tremplins est donc en passe d’être atteinte, au moins sur le plan du programme sportif, rien ne garantit que l'arrivée des femmes insufflera un vent de renouveau dans les résultats. Nika Prevc a remporté la semaine dernière son troisième Two Nights Tour. Elle est la sœur de Domen, qui a décroché ce mardi son premier aigle d’or, dix ans après que Peter, un autre membre de la fratrie, a réussi le même exploit.

