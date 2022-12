Yann Sommer est très, très attaché à son image. Image: sda

On a vu le documentaire de la RTS sur Sommer et on l'a trouvé fade

Diffusé mercredi soir sur la RTS, un documentaire intitulé côté terrain, côté jardin promettait aux téléspectateurs d'en apprendre plus sur le dernier rempart de la Nati. Notre avis.

Yann Sommer est le visage de l'équipe de Suisse de football. Mercredi, il était aussi celui d'un documentaire qui lui était consacré. Etalé sur 51 minutes et diffusé sur la RTS, ce film a été mis en boîte juste avant la Coupe du monde au Qatar. Il devait permettre au grand public, qui connaît déjà très bien le gardien, d'en savoir davantage sur l'homme.

Dès les premières images, on le découvre avec sa guitare. Yann, c'est le genre de mec aux cheveux longs qui fait craquer ceux qui écoutent sa musique autour d'un feu de bois. Derrière ses grandes qualités de gardien, c'est un tendre. «Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai senti que ça me transportait dans un autre monde», lâche-t-il. Sommer prend des leçons de chant, il fait de la gratte, il chante et il fait même du surf à Lisbonne pour relâcher la pression. Pas d'instinct de tueur, pas de ballon, pas d'arrêts fantastiques. Juste un gars qui pense avant tout à sa famille.

«Le plus important pour moi, c'est la famille.» Yann Sommer

Sommer cherche souvent à s'évader du business du football, en famille, avec sa femme Alina, avocate de métier, et ses deux enfants. Pour lui, la maison, c'est là où il recharge les batteries, où il peut être lui-même. Bon, très bien. Mais est-ce que c'est cela, le véritable Yann Sommer? Un mec lisse, sympa, affectueux, avec qui on peut parler de la pluie et du beau temps? Le documentaire nous «apprend» d'abord que Yann Sommer est un homme bon. Point barre.

«C'est merveilleux de voir tout l'amour qu'il donne aux enfants. Et aussi, de leur faire sentir combien il les aime. Je trouve ça magnifique.» Alina Sommer

Outre sa petite famille, il est intéressant toutefois de sentir ce désir de Sommer de se retirer de la bulle footballistique. Il compense avec ses activités pour rester à distance respectable de la chaude ambiance du ballon rond.

Yann Sommer lors du Mondial au Qatar. Image: sda

Un peu de matière (enfin) grâce à son assistante

Arrive son assistante personnelle, sa représentante marketing: Vanessa Luperti. C'est elle qui va donner un peu de piment à ce documentaire jusque-là peu croustillant. «Comme chacun de mes partenaires, il a ses défauts et ça peut devenir astreignant». Sommer n'est donc pas parfait. Mais la responsable marketing explique:

«C'est un perfectionniste et parfois il se perd dans les détails. Il a parfois besoin de temps pour lui et il devient difficilement joignable. Mais si je n'ai pas de nouvelle de sa part, c'est moi qui décide. C'est notre arrangement. Je suis ferme avec lui, sinon ça ne marche pas.»

Il faudrait donc bousculer notre gardien national pour obtenir le meilleur. Luperti souhaiterait même que son poulain cherche un je ne sais quoi de plus rugueux, mais ce que le public pense du gardien de Mönchengladbach est fondamental pour lui. Rien ne doit dépasser, tout doit être bien calé et faire de Sommer un mec sympa. Sa recherche de la perfection et ses exigences sont désormais exposées par le prisme de cette image qu'il souhaite véhiculer: une image lissée pour le grand public.

«Il sait ce qu'il vaut hors d'un terrain de football et il en joue.» Vanessa Luperti

Ce qu'il ressort de ce documentaire sans grand intérêt, soyons honnête, c'est avant tout un Yann Sommer qui cherche à s'échapper du milieu de foot. Il aspire à un calme absolu, d'être en accord soi-même pour performer pleinement. Mais côté terrain, côté jardin est également une ouverture sur le caractère de Sommer, son besoin d'être accompagné. Le gardien de la Nati a un besoin infini d'être soutenu coûte que coûte.