Football: le très beau tifo de Schalke 04 contre Nuremberg

«Magnifique»: ce tifo insolite a marqué les esprits

Les supporters allemands de Schalke 04 ont réalisé l'une des plus belles chorégraphies de la saison, dimanche dernier contre Nuremberg.
17.12.2025, 09:2817.12.2025, 09:28

Schalke 04 est en train de réaliser une superbe saison. Le club de Gelsenkirchen est en tête de la 2e division allemande et dimanche à domicile, il s'est imposé 1-0 contre Nuremberg. Un match jamais comme les autres pour les fans des Knappen puisque les supporters des deux équipes sont amis de longue date.

Il semblerait que cette amitié soit née dans les années 1980 lorsque deux supporters de Nuremberg ont rencontré un fan de Schalke dans un train. «Les trois amateurs de foot se seraient si bien entendus qu'ils auraient convenu de se retrouver à chaque match opposant leurs clubs respectifs», retrace L'Equipe, précisant que «le lien entre les deux clubs s'est ensuite développé au fil des années».

Pour la réception de leurs amis dimanche à domicile, les fans de Schalke ont donc décidé à la fois d'encourager leur équipe, mais aussi de saluer leur adversaire et ses supporters. Ils ont donc fait un tifo recto-verso du plus bel effet.

La preuve en vidéo:

Vidéo: twitter

De nombreux fans ont salué l'initiative sur les réseaux sociaux, où la vidéo a été largement relayée. «C'est beau de voir qu'il y a encore des clubs qui peuvent s’apprécier comme ça», écrit un internaute. On peut aussi lire des messages comme «magnifique» ou «classe».

On se réjouit déjà de voir la réponse des soutiens de Nuremberg au match retour, prévu le 9 mai 2026 au Max-Morlockstadion. D'ici là, Schalke 04 aura peut-être validé sa montée en Bundesliga, puisqu'on jouera alors l'avant-dernière journée de championnat.

(jcz)

