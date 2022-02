Issue de la fameuse équipe américaine «Team USA», Julia Marino et son snowboard Prada font fureur aux JO d'hiver de Pékin. Image: twitter

Pékin 2022

Cette snowboardeuse gagne sa première médaille avec une planche signée «Prada»

Issue de la fameuse équipe américaine «Team USA», Julia Marino et son snowboard Prada font fureur aux JO d'hiver de Pékin. Et en plus, elle a gagné!

Agée de seulement 24 ans, la snowboardeuse américaine Julia Marino a obtenu la première médaille olympique (en argent) de l'équipe des Etats-Unis ce week-end, dans un moment qu'on pourrait qualifier de «haute couture virale», à cause de son équipement... signé par la maison Prada!

Des images de la course de Julia Marino: Vidéo: YouTube/Night Sport

La jeune femme de 24 ans a remporté une médaille d'argent dans l'épreuve de slopestyle féminin, samedi, lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, terminant après la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnot.

Si beaucoup ont commenté la performance de Julia Marino, notamment «son frontside double cork 1080» (une prouesse technique dans cette discipline), de nombreuses personnes ont également remarqué l'équipement haute couture de la snowboardeuse, fourni par Prada, une des marques italiennes les plus prestigieuses au monde.

L'olympienne a effectué ses descentes sur un snowboard Prada blanc et rouge de la collection Prada Linea Rossa Ski automne 2021 de la maison de haute couture. Si le snowboard Prada peut sembler être un choix inhabituel pour les Jeux olympiques, où les marques de sport fournissent généralement l'équipement des athlètes, Julia Marino a été choisie comme vedette et ambassadrice de la campagne pour la collection en novembre dernier, où elle a défilé aux côtés du médaillé d'argent olympique et skieur acrobatique Gus Kenworthy.

Quelle classe quand même, Prada! Vidéo: YouTube/Prada

La jeune Américaine n'est pas la seule à se tourner vers une marque de haute couture pour ces JO à Pékin, comme le rapporte le Wall Street Journal. Le triple médaillé d'or olympique Shaun White et sa marque de snowboard Whitespace se sont associés à la maison Louis Vuitton pour créer un ensemble de bagages olympiques personnalisés qui rend hommage à Virgil Abloh, le directeur artistique de Louis Vuitton pour hommes, récemment décédé d'un cancer.

Le snowboard victorieux de chez Prada est disponible pour la modique somme de 3400 francs. Si jamais...