On a trouvé le sport le plus vicieux
Les images de personnes jouant aux échecs dans les célèbres bains thermaux de Széchenyi, à Budapest, sont connues dans le monde entier. Mais on a trouvé encore plus insolite que ces parties dans la capitale hongroise: les échecs subaquatiques.
Oui, il s'agit de jouer... sous l'eau, au fond de la piscine. Et il y a même des Championnats du monde. Ils ont eu lieu cette semaine à Groningue, aux Pays-Bas, et ils ont sacré deux athlètes locaux: Zyon Kollen, chez les hommes, et la jeune Josephine Damen (17 ans) chez les dames. Le tournoi a réuni 40 participants. Les vidéos et photos de ces Mondiaux de Diving Chess, le nom anglais de la discipline, font le buzz sur les réseaux sociaux.
Démonstration en vidéo
The 2025 Diving Chess World Championships took place in the Netherlands, where players hold their breath to play a game at the bottom of a pool. 🏊♟️— Yahoo News (@YahooNews) December 30, 2025
Former Dutch champ Zyon Kollen claimed the men’s title, while 17-year-old Josephine Damen took the women’s crown. pic.twitter.com/PduyljLMrJ
Comme le précise la BBC, les joueurs utilisent «des pièces lestées et des plateaux magnétiques», histoire que tout ce matériel puisse rester accroché au fond de la piscine. Le média belge RTL résume parfaitement les spécificités de ce sport:
Et il peut y avoir des coups particulièrement vicieux: «Parfois, on joue très vite pour empêcher l’adversaire de récupérer son souffle», précise RTL.
Les joueurs doivent donc combiner de belles qualités intellectuelles et physiques, notamment en natation (pour rester au fond de la piscine) et en apnée. Mais aussi avoir de la malice.
Un sport aussi où le perdant risque de boire la tasse au propre comme au figuré. (yog)