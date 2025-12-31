Les échecs subaquatiques se jouent avec des pièces lestées et un échiquier magnétique. image: capture d'écran x

On a trouvé le sport le plus vicieux

Les Championnats du monde d'échecs... subaquatiques ont eu lieu cette semaine aux Pays-Bas. Un sport où il peut y avoir de sales coups.

Les images de personnes jouant aux échecs dans les célèbres bains thermaux de Széchenyi, à Budapest, sont connues dans le monde entier. Mais on a trouvé encore plus insolite que ces parties dans la capitale hongroise: les échecs subaquatiques.

Oui, il s'agit de jouer... sous l'eau, au fond de la piscine. Et il y a même des Championnats du monde. Ils ont eu lieu cette semaine à Groningue, aux Pays-Bas, et ils ont sacré deux athlètes locaux: Zyon Kollen, chez les hommes, et la jeune Josephine Damen (17 ans) chez les dames. Le tournoi a réuni 40 participants. Les vidéos et photos de ces Mondiaux de Diving Chess, le nom anglais de la discipline, font le buzz sur les réseaux sociaux.

Comme le précise la BBC, les joueurs utilisent «des pièces lestées et des plateaux magnétiques», histoire que tout ce matériel puisse rester accroché au fond de la piscine. Le média belge RTL résume parfaitement les spécificités de ce sport:

«Chaque joueur doit plonger et retenir sa respiration pour réfléchir et jouer un coup. Une fois la pièce déplacée, il remonte à la surface, laissant à son adversaire la charge de plonger à son tour.»

Et il peut y avoir des coups particulièrement vicieux: «Parfois, on joue très vite pour empêcher l’adversaire de récupérer son souffle», précise RTL.

Les joueurs doivent donc combiner de belles qualités intellectuelles et physiques, notamment en natation (pour rester au fond de la piscine) et en apnée. Mais aussi avoir de la malice.

Un sport aussi où le perdant risque de boire la tasse au propre comme au figuré. (yog)