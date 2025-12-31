beau temps-1°
DE | FR
burger
Sport
Echecs

Il existe des Mondiaux d'échecs subaquatiques

Les échecs subaquatiques se jouent avec des pièces lestées et un échiquier magnétique.
Les échecs subaquatiques se jouent avec des pièces lestées et un échiquier magnétique. image: capture d'écran x

On a trouvé le sport le plus vicieux

Les Championnats du monde d'échecs... subaquatiques ont eu lieu cette semaine aux Pays-Bas. Un sport où il peut y avoir de sales coups.
31.12.2025, 11:5931.12.2025, 11:59

Les images de personnes jouant aux échecs dans les célèbres bains thermaux de Széchenyi, à Budapest, sont connues dans le monde entier. Mais on a trouvé encore plus insolite que ces parties dans la capitale hongroise: les échecs subaquatiques.

Oui, il s'agit de jouer... sous l'eau, au fond de la piscine. Et il y a même des Championnats du monde. Ils ont eu lieu cette semaine à Groningue, aux Pays-Bas, et ils ont sacré deux athlètes locaux: Zyon Kollen, chez les hommes, et la jeune Josephine Damen (17 ans) chez les dames. Le tournoi a réuni 40 participants. Les vidéos et photos de ces Mondiaux de Diving Chess, le nom anglais de la discipline, font le buzz sur les réseaux sociaux.

Comme le précise la BBC, les joueurs utilisent «des pièces lestées et des plateaux magnétiques», histoire que tout ce matériel puisse rester accroché au fond de la piscine. Le média belge RTL résume parfaitement les spécificités de ce sport:

«Chaque joueur doit plonger et retenir sa respiration pour réfléchir et jouer un coup. Une fois la pièce déplacée, il remonte à la surface, laissant à son adversaire la charge de plonger à son tour.»

Et il peut y avoir des coups particulièrement vicieux: «Parfois, on joue très vite pour empêcher l’adversaire de récupérer son souffle», précise RTL.

Sur terre, cette fois👇

Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs

Les joueurs doivent donc combiner de belles qualités intellectuelles et physiques, notamment en natation (pour rester au fond de la piscine) et en apnée. Mais aussi avoir de la malice.

Un sport aussi où le perdant risque de boire la tasse au propre comme au figuré. (yog)

Plus d'articles sur le sport
Ils n'auraient jamais dû chambrer les fans adverses
2
Ils n'auraient jamais dû chambrer les fans adverses
de Yoann Graber
L’avenir de la Coupe Spengler se joue autour de trois contrats
L’avenir de la Coupe Spengler se joue autour de trois contrats
de Klaus Zaugg
Le slalom de Semmering a tourné au fiasco
Le slalom de Semmering a tourné au fiasco
de Romuald Cachod
Le maillot de la France va vivre une révolution au Mondial
Le maillot de la France va vivre une révolution au Mondial
de Yoann Graber
Gottéron ne veut plus jouer la Coupe Spengler
Gottéron ne veut plus jouer la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
Alcaraz a une technique insolite pour bosser son service
Alcaraz a une technique insolite pour bosser son service
de Yoann Graber
Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken
Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken
de Melanie Muschong
Mort de la cycliste suisse Muriel Furrer: ses parents se confient
Mort de la cycliste suisse Muriel Furrer: ses parents se confient
de Simon Häring et Pascal Ritter
Payer 66 000 francs pour voir la Nati au Mondial? On a d'autres idées
Payer 66 000 francs pour voir la Nati au Mondial? On a d'autres idées
de Yoann Graber
Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence
Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence
de Yoann Graber
Giannis viole une règle non écrite: chaos sur le parquet!
Giannis viole une règle non écrite: chaos sur le parquet!
La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable
La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable
de Céline Feller
Granit Xhaka a fait de la magie
Granit Xhaka a fait de la magie
de Yoann Graber
Les parents de Muriel Furrer veulent la vérité sur le décès de leur fille
Les parents de Muriel Furrer veulent la vérité sur le décès de leur fille
de Simon Häring, Pascal Ritter
La «Bataille des Sexes» entre Sabalenka et Kyrgios cache un autre enjeu
La «Bataille des Sexes» entre Sabalenka et Kyrgios cache un autre enjeu
de Philipp Reich
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
Quand des lingots d’or étaient offerts à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
La F1 change ses règles pour Max Verstappen
de Romuald Cachod
La Coupe Spengler en dix images mythiques
La Coupe Spengler en dix images mythiques
de Julien Caloz
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine
de Timo Rizzi
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
Historique! Une boxeuse suisse devient championne du monde
de sarah leupi
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO
de ralf streule
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler
de Klaus Zaugg
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Un ex-footballeur pro meurt dans un tragique accident au ski
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
de Klaus Zaugg
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
de Julien Caloz
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
de Timo Rizzi
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
de Gian-Luca Fedi
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
de Klaus Zaugg
On adore la Super League
On adore la Super League
de Ralf Meile
Le FC Bâle a un sponsor problématique
1
Le FC Bâle a un sponsor problématique
de Kurt Pelda
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
de Julien Caloz
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
de Yoann Graber
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
de Sebastian Wendel
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable
Le Genevois Johan Manzambi (20 ans) a explosé cette année avec Fribourg, en Bundesliga, et l'équipe de Suisse. Plus jeune, ce milieu de terrain offensif voulait ressembler à une star jouant à un poste très différent.
Johan Manzambi commence par s’excuser. Il n’est pas à l’aise avec l’idée d’être en retard et s’en veut sincèrement. Il appelle avec sept minutes de décalage pour l’interview téléphonique prévue. Il avait encore quelque chose à régler au centre d’entraînement.
L’article