Retour sur les 10 meilleurs «halftime shows» du Super Bowl

Le concert de la mi-temps du Super Bowl, est une véritable institution dans le paysage médiatique américain. Cette année, les légendes du Hip-Hop furent à l'honneur. De Michael Jackson à Beyoncé en passant par Madonna, découvrez dix concerts mythiques.

Chaque année, c’est l’un des grands rendez-vous du Super Bowl, le championnat de football américain le plus célèbre du monde. A la mi-temps du match le plus attendu et suivi par des millions d'américains, le terrain se transforme en une scène géante où se produisent les plus grands artistes de la planète dans des spectacles démesurés que l'on nomme «the halftime show » en version originale.

En effet, durant 15 minutes, les plus grandes stars de la pop démontrent leurs légendes devant 150 millions de personnes ayant une main dans un paquet de chips Doritos

Cette année, les plus grands noms du hip-hop se sont réunis: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar ont aligné leurs plus grands tubes. Un show dantesque réunissant les plus grandes légendes.



Mais puisque le Super Bowl c'est également une longue liste de concerts aussi improbables que grandioses, voici 10 shows qui ont marqué l'histoire de cet événement.

The Weeknd - 2021

Ce concert avait pour particularité de se dérouler en pleine crise sanitaire. L'artiste s'est donc produit seul et a vraiment tout donné, notamment en mettant plus de 7 millions de dollars de sa poche pour faire la prestation la plus carrée possible. IlWatsone réussi à devenir un mème, ce qui est donc une réussite. C'est un des spectacles de mi-temps les plus uniques et les plus fascinants de l'histoire du Super Bowl.

Janet Jackson, Kid Rock et Justin Timberlake - 2004

Sans aucun doute la mi-temps la plus célèbre de l'histoire. En effet, c'est celui qui a mis fin à la carrière de Janet Jackson à cause d'un accident de téton. Durant la fin d'un morceau, Timberlake arracha une partie du bustier de sa partenaire, laissant apparaître le sein droit de Janet Jackson, orné d'un piercing et d'un bijou en forme d'étoile. Le scandale fut tel qu'il eut même un nom: Le Nipplegate

Beyoncé, Bruno Mars et Coldplay - 2015

C'est le groupe britannique Coldplay qui a eu l'honneur d'ouvrir le bal avec quelques morceau de l'album Viva la vida dans un festival de couleurs avant de laisser la place à… Mark Ronson et Bruno Mars et leur tube interplanétaire Uptown Funk. Autre surprise : la venue de Beyoncé qui a présenté son nouveau titre de l’époque: Formation. Mais c'est surtout le final qui restera mémorable car Chris Martin, «Queen B» et Bruno Mars ont finalement clôturé le show ensemble devant des fans abasourdis.

Aerosmith, Britney Spears, 'NSync, Nelly & Mary J. Blige - 2001

Il y a 20 ans, Aerosmith et Britney Spears assurait le show à la mi-temps de la finale du Super Bowl. Elle était alors accompagnée de son petit-ami de l'époque Justin Timberlake qui se produisait avec son groupe 'N Sync. Le spectacle était tout ce qui faisait la culture pop du début des années 2000 – du sketch d'ouverture de Ben Stiller à Bye Bye Bye en passant par Don't Wanna Miss a Thing et s'est terminé par un mashup géant de Walk This Way.

Madonna - 2012

Madonna marquera l'histoire du Super Bowl pour la première fois en 2012. Accompagnée du phénomène électro-pop du moment, LMFAO, et les rappeuses M.I.A et Nicki Minaj, Madonna, alors âgée de 54 ans, livra quinze minutes d’une prestation remarquable où Vogue, Like a Prayer ou Music… quelques-uns des plus grands tubes de la «Reine de la Pop» aux 335 millions d’albums vendus.

Lady Gaga - 2017

En 2017, c’est Lady Gaga qui impressionne le public de stade de Houston. La star vêtue d’un body argenté a assuré en solo d'une douzaine de minutes où elle n’a pas hésité à réaliser des acrobaties. Elle a d’ailleurs littéralement volé au-dessus du stade, suspendue par un harnais pour enchaîner les hits Poker Face, Born This Way ou encore Bad Romance.

Le spectacle musical le plus regardé de tous les temps à en croire la NFL.

Beyoncé - 2013

La reine du Super Bowl, c’est Beyoncé. Cette année-là, elle avait déchainé les foules grâce à sa prestation à La Nouvelle-Orléans. Crazy in Love, Baby Boy, Single Ladies… Tous les plus grands hits de Beyoncé ont fait vibrer les millions de téléspectateurs. La plus grande surprise restera le fait qu'elle ait reformé pour l’occasion son ancien groupe: Destiny’s Child.

U2 - 2002

Les événements qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 ont changé le cours de l'histoire à jamais. Au mois de février suivant, lors du 36e Super Bowl, U2 a profité de son spectacle de mi-temps pour rendre hommage aux nombreux hommes et femmes ayant perdu la vie lors des attaques du Wall Trade Center.

Prince - 2007

La légende qui précède Prince n'est plus à démontrer tant le maestro était un monstre de sensualité. Tout le monde savait que le «Kid de Minneapolis» ferait de cet événement une date qui marquerait la postérité, sauf qu'il dépassa toutes les attentes en électrisant la foule au milieu d'un orage donnant au titre Purple Rain une aura bien particulière sublimée par les lumières violettes du stade… Une maîtrise totale.

Michael Jackson- 1993

On doit à Michael Jackson l'invention du spectacle moderne de la mi-temps du Super Bowl. En 1993, la 27e édition se tient à Los Angeles, dans le monumental Rose Bowl, qui accueillera un an plus tard la finale de la Coupe du monde de football. Ce sera le «Roi de la Pop» qui révolutionnera le genre en offrant un show démesuré avec des tubes comme Billie Jean, Black or White et Heal the World.