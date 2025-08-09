Vidéo: twitter

Il a reçu une fusée au pire endroit possible 😱

Juan Godoy, footballeur du club bolivien The Strongest, va certainement en vouloir longtemps à ses propres supporters.

Un incident aussi insolite que dangereux s’est produit en première division bolivienne de football. Il a eu lieu dimanche dernier, mais ce n'est que ce week-end que la vidéo a traversé l'Atlantique et fait le buzz en Europe. On rembobine.

Peu avant le coup de sifflet final du match entre The Strongest, club basé à La Paz, et Blooming (Santa Cruz), les ultras de The Strongest ont fêté prématurément la victoire 3-2 de leur équipe (heureusement pour eux, le score n'a ensuite pas évolué). A la 76ᵉ minute, Juan Godoy avait inscrit le but décisif, avant de devenir plus tard la victime de ses propres fans.

Car oui, les ultras ont célébré en tirant des fusées. Mais l’une d’elles a atterri sur le terrain et a frappé le buteur salvateur à un endroit particulièrement sensible... En plein dans les parties intimes!

Juan Godoy s’est aussitôt effondré au sol, se tordant de douleur. Il a ensuite quitté le terrain en grimaçant, soutenu par les soigneurs. Selon les médias boliviens, le Paraguayen souffre d’une brûlure à la cuisse ainsi que d’un hématome et d’une inflammation d’un testicule.

Le groupe ultra «UltraSur» a reconnu sa culpabilité. Il a affirmé avoir allumé ces feux d’artifice pour célébrer la victoire, et non – comme certains l’avaient avancé – pour protester contre les propriétaires du club. Les supporters ont également présenté leurs excuses pour l’incident, écrivant:

«Nous souhaitons nous excuser auprès de tous les fans pour les événements survenus. Il n’a jamais été dans notre intention de causer du tort aux joueurs ou aux membres du staff technique. Nous cherchons toujours à motiver et à contribuer, sans mettre qui que ce soit en danger.»

Ils ont aussi promis de ne plus allumer de feux d’artifice lors des prochains matchs. Le club a également indiqué vouloir s’assurer qu’un tel incident ne se reproduise pas et retrouver les responsables.

Histoire que les célébrations ne partent plus jamais en couille.

