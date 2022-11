Les images que la FIFA ne veut pas que vous voyez

Le Qatar n'a eu aucune chance lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 et s'est incliné 2-0 face à l'Equateur. Au cours du match, de très nombreux spectateurs du pays hôte ont quitté le stade avant la fin. Des images qui n'ont pas été montrées à la télévision.

La deuxième mi-temps du match d'ouverture bat son plein quand le commentateur de la SRF passe de la télévision à la radio pour commenter ce qu'il voit... contrairement à ses téléspectateurs.

Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que le stade Al Bayt s'est vidé en grande partie bien avant le coup de sifflet final. De toute évidence, les supporters du Qatar en avaient assez de voir leur équipe, qui n'avait aucune chance, se débattre contre l'Equateur.

De nombreux spectateurs ont quitté le match d'ouverture en pleine partie, laissant derrière eux des sièges désespérément vides. image: www.imago-images.de

Une scène qui n'a pas pu être observée en direct à la télévision, car la souveraineté des images diffusées dans le monde entier depuis les stades de la Coupe du monde appartient à la FIFA. La Fédération internationale de football n'a aucun intérêt à montrer des arènes à moitié vides. Selon le journaliste de CH-Media à Doha, il ne restait à la fin qu'environ la moitié des 60 000 supporters.

Ce que la FIFA ne peut pas empêcher cependant, ce sont les descriptions comme celle du reporter de SRF Sascha Ruefer, qui a décrit pourquoi le champ de vision devenait de plus en plus étroit au fur et à mesure que le match avançait. On ne voyait presque plus d'images des tribunes. De même, de nombreux photographes n'ont pas seulement immortalisé ce qui se passait sur la pelouse lors du match d'ouverture, mais ont également pris les gradins pour cible.

La deuxième mi-temps, en images

Des rangs clairsemés et peu de spectateurs concentrés. image: keystone

image: www.imago-images.de

image: www.imago-images.de

image: www.imago-images.de

image: www.imago-images.de

(ram)