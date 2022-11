Shaqiri, Xhaka et Rodriguez pourraient avoir plus de 140 sélections

Messi et Ronaldo se sont défiés aux échecs et on connaît le résultat final

Le cliché a été réalisé par la célèbre photographe Annie Leibowitz. Evidemment, rien n'a été laissé au hasard. Et surtout pas la position des pièces sur l'échiquier! On imagine volontiers qu'aucun des deux joueurs n'aurait aimé être mené par son plus vieux rival dans ce jeu d'esprit et d'intelligence tactique. Alors comment faire pour ne froisser aucune des deux stars?

C'est une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit les deux légendes du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, s'affronter dans une partie d'échecs. C'est la première fois que l'Argentin et le Portugais figurent ensemble dans une publicité.

Shaqiri, Xhaka et Rodriguez pourraient avoir plus de 140 sélections

Plus de 100 sélections et même pas 32 ans: Shaqiri, Xhaka et Rodriguez s'apprêtent à battre des records de longévité en équipe de Suisse. Comment est-ce possible et jusqu'où iront-ils? On a sorti les stats et la calculette.

Heinz Hermann est toujours le footballeur suisse avec le plus de sélections (118) et Alain Geiger le suit toujours au classement (112). Mais l'empreinte statistique de ces deux géants est menacée par trois joueurs qui n'ont pas encore 32 ans et déjà plus de 100 apparitions sous le maillot national: