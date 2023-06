Les joueurs du Stade Lausanne Ouchy fêtent leur promotion en Super League après leur victoire mardi en barrage face au FC Sion à la Pontaise (4-2). Keystone

Reportage

Le SLO fête sa promotion: «On sera dans le jeu vidéo FIFA!»

Les joueurs du Stade Lausanne Ouchy ont fêté leur promotion en Super League mardi à la Pontaise après avoir battu Sion (4-2) au match retour du barrage. Reportage au cœur des célébrations.

Plus de «Sport»

La Pontaise avait un petit air d'Athletissima mardi soir. Il y avait, déjà, la vitesse de pointe impressionnante du petit attaquant du Stade Lausanne Ouchy, Teddy Okou, qui n'est pas sans rappeler les stars du sprint ayant foulé le tartan du célèbre meeting lausannois. Mais surtout: des tribunes pleines!

Oui, le SLO a réussi à attirer 10 754 spectateurs. Une éternité qu'il n'y avait pas eu autant de monde pour un match de football dans la vénérable enceinte des hauts de la ville, même quand le Lausanne-Sport y jouait encore.

L'attaquant lausannois Florian Danho tout sourire. Image: KEYSTONE

On ne dira pas pour autant que la Pontaise ressemblait à un chaudron. L'ambiance y était très bon enfant, avec beaucoup de familles, et on entendait surtout, pendant la partie, les chants provenant du secteur visiteur – plein, lui aussi – occupé par environ 1500 fans du FC Sion. C'est donc dans cette atmosphère familiale que les joueurs et le staff du Stade Lausanne Ouchy ont fêté leur promotion après leur victoire 4-2.

Une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre, le speaker demandait pourtant aux spectateurs de ne pas envahir le terrain. Une annonce accueillie avec des sifflets. Finalement, quelques dizaines de jeunes fans et des proches des joueurs ont réussi à pénétrer sur la pelouse pour communier avec leurs héros. Les joueurs valaisans, eux, étaient partis depuis belle lurette noyer leur chagrin dans leur vestiaire. D'ailleurs, seuls l'attaquant Gaëtan Karlen et le coach, Paolo Tramezzani, se sont arrêtés pour répondre aux médias.

Le capitaine Lavdrim Hajrulahu (centre, avec le maillot du SLO) savoure la promotion en Super League avec de jeunes fans. image: watson

De leur côté, les Stadistes avaient forcément le sourire, mais leur joie était contenue. Ils embrassaient leur famille et leurs amis, signaient quelques autographes ou prenaient des selfies avec des jeunes supporters. Sans les excès que l'on voit parfois dans pareil moment de liesse. Presque trop sages, à l'image de la maturité dont ils ont fait preuve sur le terrain. Même à l'interview, entre deux questions sur les émotions qu'ils ressentaient, tous – joueurs, entraîneur ou dirigeants – glissaient un peu d'analyse. Comme si l'intellect avait gardé le dessus sur l'affect. Comme si, finalement, cette promotion était on ne peut plus normale.

Larmes et champagne

Les seules larmes lausannoises aperçues ont été celles de Corinne Guaix, la responsable communication du club. «Ça fait neuf ans que je travaille pour le SLO, j'ai connu les quatre promotions. Alors oui, ça me fait quelque chose», s'émouvait-elle.

La communion des joueurs du SLO avec leurs jeunes fans 📺 Vidéo: watson

Une fois leurs proches embrassés et salués, les joueurs et le staff stadistes se sont tous réunis en cercle au milieu du terrain, les bouteilles de champagne posées à côté. Une voix s'élève alors du petit attroupement, celle d'un joueur:

«Hé les gars, la saison prochaine, on est sur FIFA!»

C'est vrai: le célèbre jeu vidéo de football comprend toutes les formations de Super League, seul échelon suisse représenté. Pour la très grande majorité de l'équipe, c'est la première fois qu'elle aura droit à cet honneur. Qui est sans doute, pour beaucoup de footballeurs, un rêve de gosse.

Le résumé du match👇 Le FC Sion est relégué, le SLO promu en Super League! de Yoann Graber

Mais avant de voir leur bobine sur la Playstation ou autre Xbox, les Stadistes vont encore fêter cette promotion historique, qui ponctue une incroyable saison des clubs vaudois (trois promus en Super League, Yverdon, Lausanne-Sport et donc le SLO). S'ils ne savaient pas encore quelles festivités leur étaient réservées dans la nuit de mardi à mercredi, les pensionnaires de la Pontaise n'ont en tout cas pas attendu de quitter la pelouse pour sabrer le champagne.

Reste maintenant à savoir si les développeurs du jeu FIFA pourront ajouter cette célébration dans la prochaine version.

Les réactions 🎙️💬

Giovani Bamba (milieu du SLO)

«Ce public nombreux, ça fait chaud au cœur, c'est incroyable! Jouer devant du monde, c'est ce qu'on aime»

«Oui, j'ai un sentiment de revanche sur le FC Sion (réd: il avait évolué avec les M21 entre 2018 et 2019 sans avoir sa chance en 1ère équipe). Je monte et ils descendent, pour moi c'est une soirée idéale. A mon tour de profiter!»

Liridon Mulaj (milieu du SLO)

«Je suis très content et fier de l'équipe. On n'a jamais douté. Sion a beaucoup mieux joué qu'à l'aller, mais on a su répondre fort. Mes deux buts? Je suis juste heureux qu'ils aident l'équipe»

Linus Obexer (défenseur du SLO)

«J'avais hésité un peu quand j'ai reçu l'offre du SLO l'été dernier. Finalement, le directeur sportif, Hiraç Yagan, m'a convaincu. Et aujourd'hui, je ne regrette pas!»

«J'avais perdu ce barrage fou avec Aarau contre Xamax en 2019. J'ai appris de cette expérience. Aujourd'hui, je suis heureux d'être du côté des vainqueurs!»

Lavdrim Hajrulahu (capitaine du SLO)

«Si on avait joué tous nos matchs à domicile dans pareille ambiance, je crois qu'on serait montés directement sans passer par le barrage! (rires) J'espère que ça continuera comme ça, parce que ce que le public a fait ce soir, c'est indescriptible, ça fait chaud au cœur»

Teddy Okou (attaquant du SLO)

«Je suis fier de pouvoir amener ce club familial au sommet. Merci au public d'avoir répondu présent dans les moments difficiles en deuxième mi-temps!»

Anthony Braizat (entraîneur du SLO)

«Je ressens une grande émotion. Ce partage avec le public, remplir la Pontaise, c'est extraordinaire! Ces gamins (réd: ses joueurs) ont été extraordinaires toute la saison. Ils sont très forts! Et ma fierté, c'est qu'ils aient réussi à progresser»

Serge Duperret (vice-président du SLO)