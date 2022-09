Image: sda

Arrêtez tout! Roger prend sa retraite: l'annonce émouvante en punchlines

L'icône du tennis suisse et mondial tire définitivement sa révérence jeudi après-midi. On revient sur cette annonce vibrante et pleine d'émotions, diffusée sur Twitter et Instagram... en punchlines.

Petite introduction, pour commencer: «A ma famille de tennis et au-delà»

Bonjour, Roger. «De tous les cadeaux que le tennis m'a donnés au fil des ans...»

Ouiiii? «Le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j'ai rencontrées en cours de route»

C'est-à-dire? «Mes amis, mes concurrents et surtout les fans qui donnent vie au sport»

Oui, ça en fait du monde. Quel message veut-il leur transmettre? «Aujourd'hui, je veux partager quelques nouvelles avec vous tous»

On l'écoute avec attention. «Comme beaucoup d'entre vous le savent, les trois dernières années m'ont présenté des défis sous forme de blessures et de chirurgies»

C'était dur. «J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète»

Et on l'admire tant pour cela. Mais? «Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps a été clair»

Quel est ce message? «J'ai 41 ans»

Certes. Mais c'est encore jeune... «J'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans»

Beaucoup de chiffres respectables, en effet. «Le tennis m'a traité plus généreusement que je n'aurais jamais rêvé»

Mais maintenant? «Maintenant, je dois reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière compétitive»

QUOI!? «La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP»

Noooooooon! «Je jouerai plus de tennis à l'avenir, bien sûr, mais pas en Grand Chelem ou sur le circuit»

Impossible! «C'est une décision douce-amère»

A qui le dit-il... «Car tout ce que la tournée m'a apporté me manquera»

Roger aussi, il nous manquera aussi. «En même temps, il y a tellement de choses à célébrer»

Mouais, s'il le dit... «Je me considère comme l'une des personnes les plus chanceuses sur Terre»

Pourquoi cela? «On m'a donné un talent spécial pour jouer au tennis»

Et quel talent... «Je l'ai fait à un niveau que je n'aurais jamais imaginé, pendant bien plus longtemps que je n'aurais jamais cru possible»

Bon. Autre chose à ajouter? «Je tiens tout particulièrement à remercier mon incroyable épouse Mirka»

Evidemment, sacrée Mirka. «Elle a vécu chaque minute avec moi. Elle m'a réchauffé avant les finales, elle a regardé d'innombrables matchs»

Et tout ça... «Alors même qu'elle était enceinte de plus de 8 mois»

Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes, hein, Roger? «Elle a enduré mon côté maladroit sur la route avec mon équipe pendant plus de 20 ans»

Maladroit, on le croit à moitié. Sinon, d'autres remerciements à formuler? «Je tiens également à remercier mes quatre merveilleux enfants de m'avoir soutenu, toujours désireux d'explorer de nouveaux endroits et de créer de merveilleux souvenirs en cours de route»

Trop chou! «Voir ma famille m'encourager depuis les tribunes est un sentiment que je chérirai pour toujours»

Awww... Et sinon? D'autres personnes sur la liste? «Je tiens également à remercier et à reconnaître mes parents aimants et ma chère sœur, sans qui rien ne serait possible»

La famille, il n'y a que ça de vrai. Enfin presque: «Un grand merci à tous mes anciens coachs qui m'ont toujours guidé dans la bonne direction…»

Pourquoi? «Vous avez été merveilleux!»

Olala. Mais encore? «Et à Swiss tennis, qui a cru en moi en tant que jeune joueur et m'a donné un départ idéal»

Il est trop modeste. «Je tiens vraiment à remercier et reconnaître mon incroyable équipe»

C'est-à-dire? «Ivan, Dani, Roland, et particulièrement Seve et Pierre»

Des mecs super, assurément. «Ils m'ont donné les meilleurs conseils et ont toujours été là pour moi»

Et sans oublier... «Tony, aussi»

L'inoubliable Tony. Pourquoi lui? «Pour avoir géré mon entreprise de manière créative pendant plus de 17 ans»

Sacré job. D'autres personnes sur la liste? «Je tiens à remercier mes fidèles sponsors, qui sont vraiment comme des partenaires pour moi»

Logique, en même temps. «Et les équipes et les tournois assidus du circuit ATP, qui nous ont toujours accueillis avec gentillesse et hospitalité»

Que de beau monde! «Je tiens également à remercier mes compétiteurs sur le terrain»

C'est sûr que sans eux, ça aurait été plus délicat de jouer au tennis. «J'ai eu la chance de jouer tant de matchs épiques que je n'oublierai jamais»

On s'en souviendra aussi. «Nous nous sommes battus loyalement, avec passion et intensité»

Et nous, on a rêvé. «J'ai toujours fait de mon mieux pour respecter l'histoire du jeu»

Bon joueur, ce Roger. «Je me sens extrêmement reconnaissant»

Et nous donc! «Nous nous sommes poussés les uns les autres et ensemble, nous avons amené le tennis à de nouveaux niveaux»

Et comment... Bon, encore des remerciements? «Avant tout, je dois remercier tout particulièrement mes incroyables fans»

Ah, ben quand même! «Vous ne saurez jamais combien de force et de conviction vous m'avez données»

C'était un plaisir. «La sensation inspirante de marcher dans des stades et des arènes pleins a été l'un des grands frissons de ma vie»

On imagine. Oh Roger, quel poète! «Sans vous, ces succès auraient semblé solitaires, plutôt que remplis de joie et d'énergie»

Roger, on va pleurer. «Les 24 dernières années de tournée ont été une aventure incroyable»

Une longue aventure, enfin quoique: «Même si j'ai parfois l'impression que cela s'est passé en 24 heures»

Ah ça oui, c'est passé si vite... «Cela a été si profond et magique qu'il me semble que j'ai déjà vécu toute une vie»

N'exagérons rien, Roger. «J'ai eu l'immense chance de jouer devant vous dans plus de 40 pays différents»

Encore un chiffre respectable! Et qu'a-t-il éprouvé tout au long de ces voyages? «J'ai ri et pleuré, ressenti de la joie et de la douleur, et surtout je me suis senti incroyablement vivant»

Que retire-t-il de tout ça? «Au cours de mes voyages, j'ai rencontré de nombreuses personnes formidables qui resteront des amis pour la vie»

Moooh... «Ils ont toujours pris du temps malgré leur emploi du temps chargé pour venir me regarder jouer et m'encourager dans le monde entier»

En un mot? «Merci»

Autre chose à ajouter? «Lorsque mon amour du tennis a commencé, j'étais un enfant de balle dans ma ville natale de Bâle»

Toujours aussi modeste, décidément! «J'avais l'habitude de regarder les joueurs avec un sentiment d'émerveillement»

De vraies sources d'inspiration. «Ils étaient comme des géants pour moi et j'ai commencé à rêver. Mes rêves m'ont amené à travailler plus dur et j'ai commencé à croire en moi»

Roger, on tombe dans le discours LinkedIn. «Certains succès m'ont apporté confiance et j'étais sur la bonne voie pour le voyage le plus incroyable qui m'ait conduit à ce jour»

Non Roger, pas LinkedIn! «Je tiens donc à vous remercier tous du fond du cœur, à tous ceux qui, dans le monde entier, ont contribué à réaliser les rêves d'un jeune ballon suisse»

C'est mieux. Un dernier mot pour la fin? «Enfin, au jeu de tennis: je t'aime et ne te quitterai jamais»

Le tennis t'aimait aussi, Roger.

(mbr)