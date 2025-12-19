Jake Paul (à gauche) et Anthony Joshua lors de la pesée. image: getty

La «Fiat» de la boxe Jake Paul «met sa vie en danger»



Le combat entre le youtubeur Jake Paul et l'immense boxeur Anthony Joshua inquiète tant il paraît déséquilibré. Voici tout ce qu’il faut savoir avant la confrontation, dans la nuit de vendredi à samedi.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

Quand le combat a-t-il lieu?

Jake Paul et Anthony Joshua s’affrontent à Miami dans la nuit de vendredi à samedi. Les premiers combats de la carte débuteront à 2h (heure suisse). Il y aura notamment un affrontement entre les anciennes stars du MMA Anderson Silva et Tyron Woodley. De son côté, Alycia Baumgardner remettra en jeu ses quatre titres mondiaux face à Leila Beaudoin. Jake Paul et Anthony Joshua sont attendus sur le ring aux alentours de 4h30, voire peut-être plus. Leur combat est prévu sur un maximum de huit rounds de trois minutes.

Comment puis-je le regarder?

Netflix diffusera le combat entre Paul et Joshua, ainsi que les autres affrontements organisés dans l'arène du Heat de Miami. Il faut disposer d’un abonnement au service de streaming, mais aucun paiement supplémentaire n’est requis pour regarder le combat.

Qui est Anthony Joshua?

Le Britannique de 36 ans est l’un des meilleurs poids lourds de la dernière décennie. Son ascension a débuté avec l’or olympique décroché à Londres en 2012, avant ses débuts chez les professionnels un an plus tard. En avril 2016, le colosse de 1m98 est devenu champion du monde pour la première fois (IBF). Un an plus tard, il a envoyé Wladimir Klitschko à la retraite, s’adjugeant les ceintures IBO et WBA. Et en 2018, il a conquis celle de la WBO, devenant alors champion du monde incontesté des poids lourds.

Anthony Joshua a réuni toutes les ceintures des poids lourds de mars 2018 à juin 2019, puis de décembre 2019 à septembre 2021. image: Getty

Joshua a conservé ses titres durant de longs mois, avant de les perdre de manière totalement surprenante face à Andy Ruiz. Lors de la revanche, Joshua a toutefois réussi à les récupérer, ce qu’il n'est pas parvenu à faire, plus tard, contre Oleksandr Usyk. Les deux revers face à l’Ukrainien ont sonné le début du déclin de l’ancien prodige. Après des victoires contre des adversaires nettement moins réputés, Joshua a encore eu droit à un combat pour un titre mondial en septembre 2024, mais il s’est incliné face au détenteur de la ceinture IBF: Dubois. Cela l’a fait reculer dans la hiérarchie des prétendants.

L'année prochaine, un combat contre Tyson Fury, qui a déjà pris sa retraite à plusieurs reprises, est prévu. Malgré sa période difficile, le bilan professionnel de Joshua reste impressionnant: 28 victoires (dont 25 par KO) contre quatre défaites.

Qui est Jake Paul?

L'Américain de 27 ans est devenu célèbre grâce à sa chaîne YouTube, qu'il partage avec son frère, et grâce à diverses controverses. En 2018, il est monté pour la première fois sur le ring dans le cadre d’un combat d’exhibition, et a fait ses débuts chez les professionnels deux ans plus tard. Jusqu’à présent, Paul a combattu avec beaucoup de succès contre d’anciens boxeurs ou combattants de MMA, comme Anderson Silva ou Tyron Woodley, qui seront également sur le ring dans la nuit de vendredi à samedi.

Fin 2024, Paul a combattu lors d’un événement très médiatisé contre la légende de la boxe Mike Tyson. S'il a remporté le combat sur une décision unanime aux points, la confrontation a été fortement critiquée. Alors âgé de 58 ans, Tyson s’est à peine défendu et n’a pratiquement pas attaqué Paul. Beaucoup ont soupçonné une mise en scène.

Jake Paul a remporté sept de ses huit combats professionnels. Sa seule défaite est survenue contre Tommy Fury, le seul boxeur professionnel actif parmi ses adversaires. Il doit désormais affronter un combattant bien plus redoutable. Paul est plus petit de treize centimètres et a une portée inférieure de quinze centimètres. Cependant, Joshua a accepté de réduire son poids à environ 111 kilogrammes, ce qui reste néanmoins supérieur à celui de l'Américain.

Jake Paul a battu le vétéran Mike Tyson. image: Keystone

Quel est le montant en jeu?

Le montant exact n’est pas connu, et différentes sommes circulent. Une chose est sûre: il s’agit d’une somme considérable. Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a déclaré à TMZ que le Britannique allait presque battre son record personnel pour un combat. Il a toutefois précisé que cela ne dépasserait pas les 75 millions de dollars (environ 60 millions de francs) reçus pour la revanche face à Oleksandr Usyk.

Cette information contredit celle des médias qui évoquent un prix global d’environ 184 millions de dollars (environ 146 millions de francs). De son côté, Jake Paul s’était vanté sur X d’une prime totale de 267 millions de dollars (plus de 212 millions de francs). Pour son combat contre Tyson l’année dernière, il aurait touché environ 40 millions (près de 32 millions de francs).

Tout cela n’est-il qu’un spectacle?

La réponse est floue. Le duel est au moins considéré comme un véritable combat professionnel et entre donc dans les statistiques des deux boxeurs. Mais c'était également le cas pour Paul contre Tyson. Pourtant, la plupart des gens parlent après coup d’un spectacle monté de toutes pièces. Le promoteur de Joshua, Hearn, a toutefois précisé à la BBC:

«Nous avons une stratégie claire en tête: mettre Jake KO le plus rapidement possible» Eddie Hearn

Il nie catégoriquement que le combat soit scénarisé: «D’abord, le FBI enquêterait sur nous, car c'est illégal. Croyez-vous vraiment que je laisserais «AJ» conclure un scénario avec Jake dans lequel nous pourrions perdre? Jamais», a déclaré Hearn. Lui et Joshua refusent catégoriquement de laisser Paul prétendre qu’il est le meilleur.

Eddie Hearn est confiant. image: getty

Joshua a déjà montré qu’il prenait au sérieux ces combats «spectacles». En mars 2024, il a mis KO la star du MMA Francis Ngannou dès la 2e reprise. «Je m’attends à ce que mon boxeur gagne par un KO écrasant en deux rounds», a déclaré Hearn au sujet de l'affrontement à venir, ajoutant: «C’est fou que ce combat ait lieu, je pense que les critiques ont raison. Mais nous n’avons pas pu refuser l’offre. «AJ» reçoit énormément d’attention aux Etats-Unis et l’un de ses plus gros paiements».

Qu'en pensent les experts?

«Ce ne sera que du spectacle», déclare l’ancien boxeur professionnel suisse Arnold Gjergjaj à watson. Pour le quadragénaire, la différence de niveau entre Joshua et Paul est beaucoup trop grande. «Si c'est vraiment sérieux, cela mettra la vie de Jake Paul en danger», estime l'ancien champion du monde des poids lourds de la WBF.

L'ancien boxeur professionnel suisse Arnold Gjergjaj. image: Keystone

Gjergjaj reconnaît que Paul a su créer certaine chose en boxe, mais il ajoute: «Construire une véritable carrière prend du temps. Ce n’est pas aussi rapide que pour Paul». Avant ses débuts professionnels, il a lui-même dû disputer de nombreux combats pour être réellement prêt. Il ne considère donc pas le youtubeur de 28 ans comme un bon modèle pour les jeunes boxeurs.

Champion du monde incontesté des poids lourds, Oleksandr Usyk a lui aussi une opinion très claire sur ce duel: «Si Joshua le veut, il tue ce gars». Joshua serait «un champion olympique, une Rolls‑Royce», tandis que Paul ne serait «qu’un youtubeur et un showman, une Fiat».

Que disent Paul et Joshua?

Comme c’est souvent le cas avant un combat de boxe, les deux adversaires enchaînent les déclarations fracassantes. «Cela peut durer un round. Cela peut durer deux rounds, mais il ne survivra pas au dernier», affirme Joshua avec assurance, avant d’en rajouter: «Je vais lui écraser le visage, briser son corps et le piétiner».

Jake Paul, de son côté, s’attend à créer l’une des plus grandes surprises de l’histoire du sport. «L’un de nous va s’endormir», prévient le boxeur de 28 ans, qui ne montre aucune crainte face à l’ancien champion du monde des poids lourds: «Je suis prêt à mourir».