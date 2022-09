Lors du jubilé de Wimbledon cet été, Novak Djokovic et Roger Federer ont joué ensemble pour la dernière fois. image: keystone

Le silence de Djokovic sur la retraite de Federer étonne même les médias serbes

Novak Djokovic n'a pas encore commenté la fin de carrière de Roger Federer. De leur côté, les médias serbes en profitent surtout pour pointer les réalisations de Novak.

La retraite soudaine de Roger Federer a suscité des réactions dans le monde entier. Ses concurrents, les politiciens et même des institutions en dehors du tennis ont rendu hommage à la star du tennis bâlois. Vendredi, presque tous les médias sportifs ont titré sur le retrait de Federer.

En revanche, le grand adversaire de Federer, Novak Djokovic, est étonnamment silencieux. Pas de post Instagram, pas de message sur Twitter. Rien.

Les médias serbes, qui ne critiquent que rarement le héros national, l'ont également remarqué. Le Kurir a par exemple constaté : «Roger s'en va, Nole se tait toujours». L'édition sportive du Blic a également titré sur une citation des médias sociaux:

«Nole, où est ta prise de position sur Federer?»

Dans ce dernier article, il est certes spéculé que Djokovic souhaiterait éventuellement se réserver pour un «vrai départ» - c'est-à-dire qu'il rendrait hommage à Federer sur un court de tennis et ne se contenterait pas d'une déclaration rapide. Les deux joueurs joueront ensemble dans une semaine à la Laver Cup.

En Serbie, d'autres déclarations d'adieu sont singulières. Ainsi, le portail Mondo s'est concentré sur une liste des victoires de Djoko contre Federer. Un article titré:

Nole est devenu son cauchemar: comment Djokovic défie Federer!

Djokovic face à Federer image: AP

Même focus chez Novosti: on s'y souvient de la demi-finale de l'US Open en 2011, présentée comme un «grand drame» qui a «changé le tennis de manière historique». Djokovic a gagné, mais selon le journal, on se souvient surtout du moment où le public «partial» a crié plusieurs fois «Roger, Roger»! Djokovic s'est tourné vers les fans en souriant, les mains en l'air, et leur a demandé de l'acclamer à leur tour.

(pit)