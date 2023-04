Roger Federer pourrait confectionner des lunettes de soleil.

Roger Federer monte discrètement de nouveaux business

De nombreux indices indiquent que Roger Federer, après avoir vendu des casquettes et des t-shirts, vendra des lunettes de ski et de soleil sous le logo RF. C'est ce que révèlent les recherches de CH Media.

Simon Häring

Ceux qui pensaient que Roger Federer disparaîtrait de la scène publique après sa retraite en septembre 2022 en ont encore pour leurs frais. Federer est partout: en visite chez Rolex, au Stade de Genève pour suivre la Nati, à Tokyo, dans le court-métrage de «Suisse Tourisme» avec l'humoriste Trevor Noah. (👇)

Malgré un emploi du temps chargé - puisqu'il est, comme chacun le sait, père de quatre enfants, qu'il construit une grande propriété au bord du lac de Zurich, et qu'il parcourt le monde comme ambassadeur de sa fondation - il multiplie les activités de toutes sortes, notamment celles que sa carrière de tennisman lui interdisait. (👇)

Federer est surtout actif dans les affaires. Comme le montrent les recherches de CH Media, il a récemment étendu les droits commerciaux de sa marque RF à la classe 9 de la classification internationale de Nice par le biais de sa société Tenro AG. Il dispose maintenant de six mois pour élargir ces droits à l'UE, aux Etats-Unis et à l'Asie.

Federer se réserve ainsi la possibilité d'entrer avec sa propre ligne (t-shirt, casquettes, etc) sur un marché dont on dit qu'il possède un fort potentiel de croissance. Le chiffre d'affaires global pourrait croître de 5% par an jusqu'en 2027, en particulier dans la région Asie-Pacifique où l'ancien tennisman a un partenaire solide avec son sponsor Uniqlo. Déjà bien implantée sur ce marché, la marque de chaussures On, dont Federer est actionnaire, veut également s'y développer. Une grande partie de la production est située dans les métropoles chinoises de Shanghai et Guangzhou et sur plusieurs sites au Vietnam.

Cette position stratégique permet à Federer d'avoir accès à des relais potentiels, à des savoir-faire, à des canaux de production et de distribution. Un facteur à ne pas sous-estimer si le Bâlois prévoit effectivement de vendre des lunettes de ski et de soleil, comme l'indiquent ses démarches pour développer Tenro AG.

Il est difficile d'évaluer le degré de concrétisation de ses idées. Un regard en arrière montre que les choses peuvent aller très vite. En décembre 2020, Federer a ajouté un logo et quatre membres supplémentaires à son bouquet de marques: «The Roger Clubhouse», «The Roger Centre Court», «The Roger Wildcard» et «The Roger Advantage». Dès l'année suivante, des chaussures de la marque «On» ont été mises en vente sous ces appellations.

Apparemment, Roger Federer - représenté par le cabinet d'avocats bâlois Wenger Plattner, spécialisé dans le droit des affaires - poursuit une stratégie de marque basée sur deux logos: d'une part le RF emblématique, d'autre part un R avec un point noir, que le Bâlois a fait enregistrer au printemps 2023. On y trouve des articles de sport, des vêtements et des chaussures, des supports sonores, des articles en cuir, des valises et des mallettes, de la verrerie et même des décorations pour sapins de Noël. Les sources de revenus potentielles sont gigantesques, les bases posées.

Les deux logos de la «holding» Federer.

Pas moins de dix marques sont désormais inscrites au registre du commerce au nom de Tenro AG, dont Federer a certes quitté le conseil d'administration à l'automne 2018, mais qu'il contrôle toujours en tant que président du conseil d'administration de la société supérieure Tenro Holding AG.

Le contrôle: telle est manifestement la valeur suprême de l'entrepreneur Federer. Cela s'explique sans doute par l'expérience désagréable qu'il a vécue avec son ancien sponsor Nike. Le Maître avait cédé les droits de son logo RF, ce qui a entraîné une séparation compliquée à l'expiration du contrat en 2020. Ce n'est qu'après deux ans de bras de fer juridique que les droits détenus par Nike ont été transférés à la société Tenro AG.

Federer a tiré les leçons de cette expérience. Une preuve manifeste: ce n'est pas «On» qui détient les droits des chaussures commercialisées sous le nom de Federer, mais bien ce dernier via Tenro AG. Et ce, bien qu'il soit associé chez On. C'est une façon imparable de garder le contrôle.

Depuis sa création en 2007, Tenro AG est domiciliée dans une villa individuelle de Bottmingen, une commune de Bâle-Campagne où Federer a grandi, entourée de grands arbres, de haies bien entretenues et de beaucoup de verdure. Il est bien possible que RF se lance un jour dans la vente de lunettes de ski et de soleil depuis cette adresse; ou qu'il porte une marque à son nom lors de sa prochaine sortie à ski. Ce serait le prochain coup d'éclat entrepreneurial de l'homme aux 20 victoires en Grand Chelem.

En 2003, Roger Federer lance une gamme de produits cosmétiques avec sa future épouse Mirka et Joachim Benke. keystone

Mais tout ce que Federer touche ne se transforme pas automatiquement en or: peu après sa première victoire à Wimbledon en 2003, le Bâlois avait fondé la marque RF Cosmetics avec sa future épouse Mirka Vavrinec. Les eaux de toilette, les après-rasages, les gels douche et les déodorants n'ont pas réussi à s'imposer sur le marché. En 2009, l'entreprise a été mise en liquidation.